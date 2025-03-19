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Piyasaya sahte altın sürecekti! Kıskıvrak yakalandı

Ordu'da piyasaya sahte altın sürmeye çalıştığı gerekçesiyle yakalanan 1 zanlı tutuklandı.

AA19 Mart 2025 Çarşamba 19:04 - Güncelleme:
Piyasaya sahte altın sürecekti! Kıskıvrak yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte piyasaya sahte altın sürmeye çalışıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu sahte altınları piyasaya süreceği tespit edilen T.G, Ünye ilçesinde gözaltına alındı.

118 BİN 500 LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Zanlının üst aramasında ve çantasında yapılan aramada, 123 adet 1 gramlık ve 3 adet 5 gramlık sahte altın ile 118 bin 500 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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