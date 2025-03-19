Piyasaya sahte altın sürecekti! Kıskıvrak yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte piyasaya sahte altın sürmeye çalışıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu sahte altınları piyasaya süreceği tespit edilen T.G, Ünye ilçesinde gözaltına alındı.

Zanlının üst aramasında ve çantasında yapılan aramada, 123 adet 1 gramlık ve 3 adet 5 gramlık sahte altın ile 118 bin 500 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.