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PKK 6 yıl sonra öldürüldüklerini doğruladı! Fesih bildirgesinde dikkat çeken detay

Terör örgütü PKK'nın fesih kararı aldığı bildirgede teröristbaşlarından Rıza Altun ve Ali Haydar Kaytan'ın öldürüldüğü doğrulandı.

HABER MERKEZİ12 Mayıs 2025 Pazartesi 10:25 - Güncelleme:
PKK 6 yıl sonra öldürüldüklerini doğruladı! Fesih bildirgesinde dikkat çeken detay
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İmralı'dan yapılan silah bırakma çağrısının ardından 5-7 Mayıs'ta kongresini toplayan terör örgütü PKK'nın fesih kararı aldığı bildirgede önemli bir detay dikkat çekti.

6 YIL SONRA GELEN İTİRAF

HPG/ PKK 12. Kongre Sonuç Bildirgesinde yıllardır görüntü vermeyen terör örgütünün lider kadrosundan Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun'un TSK operasyonlarında öldürüldüğü kabul edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) geçmişteki iddialarına rağmen, PKK daha önce ölümlerini yalanlamıştı.

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