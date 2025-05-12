İmralı'dan yapılan silah bırakma çağrısının ardından 5-7 Mayıs'ta kongresini toplayan terör örgütü PKK'nın fesih kararı aldığı bildirgede önemli bir detay dikkat çekti.

HPG/ PKK 12. Kongre Sonuç Bildirgesinde yıllardır görüntü vermeyen terör örgütünün lider kadrosundan Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun'un TSK operasyonlarında öldürüldüğü kabul edildi.

#SONDAKİKA MİT ve TSK ortak operasyonunda PKK elebaşı Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler, Kandil'e yapılan hava harekatıyla vuruldu https://t.co/DFjwuB7ofp pic.twitter.com/nqKiBaz9DA — Star Gazetesi ���� (@stargazete) March 27, 2019

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) geçmişteki iddialarına rağmen, PKK daha önce ölümlerini yalanlamıştı.