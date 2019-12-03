'PKK, ABD’nin kuyu bekçisi'

Terör örgütü PKK’nın dağa kaçırdığı çocuklarına kavuşma umuduyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın önünde ‘evlat nöbeti’ tutan ailelerin bekleyişi üç ayı geride bıraktı. İstanbul Arnavutköy’deki evinden 2014’te ‘Bana iş buldular’ diyerek çıkan ve bir daha dönmeyen oğlu Tuncay için nöbet tutan Şevket Bingöl, çocukları kaçırılan diğer ailelerden, PKK’dan korkmamalarını, gelip aralarına katılmalarını istedi. Baba Bingöl, “PKK dediğiniz nedir ki, bir paçavra? Neden korkuyorsunuz. PKK, Amerika Birleşik Devletleri’nin kuyu bekçisidir” dedi.

GENÇ BIRAKMADILAR

Bingöl, “91 gün değil, 91 yılda geçse buradayım. Kesin kararım var, çocuğumu almadan dönmeyeceğim. HDP kaçsın, nereye giderse gitsin. Onlar av olsa biz avcı olacağız onların peşini bırakmayacağız. Kar-yağmur yağınca gideceğiz zannetmesinler” diye konuştu.

Acılı baba Şevket Bingöl, PKK Kürtler’de genç bırakmadı. Artık verecek gencimiz yok. 5 yıldır oğlum gitmiş sağ mı, ölümü onu bilmiyorum, HDP’liler sağ olduğunu ve dağda bulunduğunu söylüyor. Biz, bu halkın başka anaları ve babaları ağlamasın kimse gelip de bu kapıda oturmasın bu kadar eziyet ve zulüm görmesin mücadele veriyoruz Biz onlardan para, ekmek, su istemiyoruz çocuklarımızı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ACIYA MAHKUM ETTİLER

Ağrı’da lise 3’üncü sınıf öğrencisiyken 2014’te dağa kaçırılan kızı Hayal için ‘evlat nöbeti’ tutan Süheyla Demir de HDP/PKK bizi bu acıya mahkum etti. 3 aydır burada bekliyoruz. Beklemeye de devam edeceğim. Kızımı almadan buradan kalkmayacağım” dedi.

BU YOLA BAŞ KOYDUK

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Ramazan’a kavuşmayı umut ediyor. 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet’e kavuşma ümidiyle Ağrı’dan gelen baba Salih Gökçe de “Evlatlarımız için gerekirse yıllarca burada bekleyeceğiz. Bu yola baş koyduk, gitmek yok” diye konuştu.“Herkes gelse, elini taşın altına koysa bu terör belası biter” ifadesini kullanan Gökçe, evlatları için eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını dile getirdi.