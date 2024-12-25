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PKK adına tefecilik yapan 3 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK adına tefecilik yaptıkları ve suçtan elde ettikleri paraları etkisiz hale getirilen örgüt üyelerinin ailelerine aktardıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

AA25 Aralık 2024 Çarşamba 10:39 - Güncelleme:
PKK adına tefecilik yapan 3 zanlı yakalandı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tefecilik", "silah kaçakçılığı", "nitelikli tehdit", "şantaj" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler Güngören, Bağcılar ve Fatih'te tekstil sektöründe faaliyet gösteren esnafa yüksek faizle borç veren şüphelilerin, borcunu ödeyemeyenleri terör örgütü PKK üzerinden korkutarak maddi ve manevi zarara uğrattıklarını tespit etti.

Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirlerin bir kısmını, etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin ailelerine aktardığı belirlendi.

Bunun üzerine Güngören'de, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda tefecilik mağduru 2 vatandaşın faiz, borç ve kimlik bilgilerinin yer aldığı ajanda, 4 mağdura ait tapu belgesi ile taşınmaz devir işlemlerinde kullanıldığı değerlendirilen vekalet belgesi, 2 tüfek, 37 bin lira ve çeşitli ziynet eşyası ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • terör örgütü
  • tutuklama

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