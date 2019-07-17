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PKK demeye dilleri varmadı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde PKK’lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren Ayaz (8) ve Nupelda Güloğlu (4) kardeşleri cenazeleri, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

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Cenazede konuşan Alevi Dedesi Zeynel Batar “Olaya sebebiyet verenlere bin kere lanet olsun. Bu masumlara kıyanlara lanet olsun” dedi. Öte yandan terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile CHP çocukları vahşice katleden teröre sessiz kalırken Tunceli’nin Komünist Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu başsağlığı mesajında PKK’nın adını ve mayınlı tuzak ifadesini kullanamadı. Maçoğlu, “Dersim’in Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç Köyü kırsalında meydana gelen patlamada 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu adlı çocuklarımız yaşamını yitirmiştir. Ailesi başta olmak üzere tüm Dersim halkının başı sağ olsun” mesajını paylaştı. 

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