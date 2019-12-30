30.12.2019 03:13 - Güncelleme: 30.12.2019 03:13

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 3 Eylül’den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 61 ailenin umutlu bekleyişi sürüyor. İstanbul Arnavutköy’de, 2014 yılında, ‘Bana iş buldular, işe gidiyorum’ diyerek, evden çıktıktan sonra dönmeyen oğlu Tuncay için 13 Eylül’de oturma eylemine başlayan Şevket Bingöl, tüm ailelerin çocuklarına kavuşmasını istediğini söyledi.

BİZ UMUTLUYUZ

Bingöl, şöyle konuştu: “Evlatlarımızı burada bekliyoruz. Bir çocuğumuz yine ailesine kavuştu. Umutluyuz, sevinçliyiz. İnşallah sırayla kavuşacağız. Allah büyüktür. Bundan sonra aileler de artmaya devam edecek. Bizlere katılmaya devam edecek, bunu da biliyoruz. Çünkü bu çocuklar geldikçe aileler de gelmeye devam edecek. Çocuklarını isteyecekler. PKK diye bir şey kalmayacak. 5 senedir ne çektiğimi bir ben bilirim bir de Allah bilir. Sevinç nedir, unuttuk. Ben evimde huzurlu değilim. Bizim çocuklarımızı getirsinler, biz bunu istiyoruz” dedi.

KOKUSUNU ÖZLEDİK

Ağrı’nın Hamur ilçesinden gelen Süheyla Demir, 2014 yılında lise 3’üncü sınıf öğrencisiyken, PKK’lı teröristlerce kaçırıldığını belirttiği kızı Hayal için 3 Ekim’den bu yana HDP önündeki oturma eylemini sürdürüyor. Beraberindeki 1,5 yaşındaki kızı Asmin ile oturma eylemine katılan Demir, kızı Hayal’i çok özlediğini söyledi. Evladına bir an önce kavuşmak istediğini anlatan Demir, “Bu eyleme katılmak için Ağrı’dan geldim. Kızım Hayal için buradayım. Evlatlarımızı bekliyoruz. İnşallah evlatlarımızı alıp öyle gideceğiz. Kızım beni izliyorsa ona sesleniyorum. Kardeşinle burada seni bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

TESLİM OL, EVİNE DÖN

Demir, “Bizi görüyorsan lütfen gel ve güvenlik güçlerimize teslim ol, evine dön. Hepimiz seni çok seviyoruz. Sesini, kokunu özledik. Lütfen dön gel. Orada hayat yok, boşuna heba olmayın. Bütün gençlere sesleniyorum; gelin teslim olun. Bakın bizim 3 evladımız geldi ve şu anda anneleriyle mutlu bir şekilde evlerinde oturuyorlar. Siz de dönün gelin ve hayatınıza kaldığınız yerden devam edin. Bırakın gelin. Onlara başkaldırdık bir kere, siz de başkaldırın. Bu davayı el ele vererek, bitirelim. Artık anneler ağlamasın” dedi.