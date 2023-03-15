Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan, 6'lı koalisyona açıktan bir destek daha verdi. Karayılan, "14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir" dedi.

Örgütün kanalına konuşan Karayılan, 6'lı koalisyonun güçlendiğini iddia ederek, "Altılı Masa'ya operasyon çekmek istediler ama Altılı Masa dağılmadı. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir." dedi.

Terörist Karayılan, İmralı'da tutuklu bulunan PKK'nın sözde en üst yöneticisi Abdullah Öcalan'ın serbest kalma vaktinin geldiğini de öne sürdü.

Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Duran Kalkan ve Cemil Bayık gibi örgütün sözde yöneticileri teröristler daha önce de muhalefete destek niteliğinde açıklamalar yapmış, HDP ile işbirliğinin geliştirilmesi mesajını vermişti.