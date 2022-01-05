5 Ocak 2022 Çarşamba 07:45 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 07:51

TSK'nın art arda gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla köşeye sıkışan ve ağır darbe alan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, hezimeti itiraf etti.

İHA ve SİHA korkusundan mağarasından çıkamayan Karasu, örgüt medyasına açıklamalarda bulundu.

"SALDIRILAR ÇOK AĞIRDI"

Karasu, "Zaten açıkça söylüyorlar. 'Tek bir kişi bırakmayacağız' diye. Saldırılar çok ağırdı. Gerçekten de çok ağırdı." ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ ÇATAKLI: TERÖR ÖRGÜTLERİ 2021 YILINI MUMLA ARAYACAK

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, 2021'de 84'ü sözde üst düzey toplam 1140 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek "2021 yılı tüm terör örgütleri için hüsran yılı olmuştur. Şimdiden söyleyeyim; başta PKK olmak üzere tüm terör örgütleri 2022 yılında 2021'i mumla arayacaklardır." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta düzenlediği bilgilendirme toplantısında, 2021 yılının afet ve salgın gündeminin öne çıktığı bir yıl olduğunu söyledi. Çataklı, "Esasen bu iki başlık, dünya ile hemen hemen aynı şekilde yaşandı. Şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki; Türkiye, afet yönetiminde geldiği seviye itibarıyla tüm bu süreçleri dünya ölçeğinde hatta onun da üzerinde bir başarıyla yönetmiştir. İçişleri Bakanlığı olarak salgın sürecinin kamu yönetimi noktasında başarılı bir sınav verdiğimizi düşünüyoruz. 2021 yılı bizim için afetle mücadelenin yanı sıra aynı zamanda afet eğitim yılıydı. 51 milyon hedefiyle yola çıktık ve bu hedefi 57 milyonla geçtik. Toplam 236 kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşu ile iş birliği protokolleri imzaladık. Öte yandan AFAD gönüllülük sistemine başvuran kişi sayısı 419 bine ulaştı ve bunlardan eğitimlerini tamamlayan arkadaşlarımız bu yıl yaşanan afetlerde gerçekten çok ciddi bir emek verdiler, kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

'HİÇBİR TAŞ VE MAĞARA KOVUĞU KENDİLERİNİ KURTARAMAYACAK'

Çataklı, 2021 yılının tüm terör örgütleri için hüsran yılı olduğunu belirterek, "Şimdiden söyleyeyim; başta PKK olmak üzere tüm terör örgütleri, 2022 yılında 2021'i mumla arayacaklardır. Hiçbir taş, hiçbir mağara kovuğu, hiçbir hücre kendilerini kurtaramayacaktır. Sol terör örgütü mensuplarına, PKK mensuplarına, FETÖ'cülere, DEAŞ mensuplarına ve diğer terör örgütü elemanlarına ve sempatizanlarına şunu söylemek isterim; artık boş hayallerin peşinden koşmayı bırakın. PKK, 40 yıldır silahlı eylem yapıyor. Şu an için geldiği nokta, dağlarda 156'nın altına düşmüştür, onlar da kovuklarından çıkamıyor. Sol terör örgütleri kırsalda bitti. Şehirde de etkinlikleri sıfıra yakın. FETÖ, 15 Temmuz'a kalkıştı, başaramadı. Hapishanedeki üyelerini veya sağda solda kalmış birkaç sempatizanı hala boş hayallerle avutuyorlar ama tablo ortada. DEAŞ, keza aynı şekilde" diye konuştu.

'200 TERÖR ÖRGÜTÜ ELEMANI İKNA EDİLİP, DAĞDAN İNDİRİLDİ'

Çataklı, 2021 yılında tüm terör örgütlerine yönelik 143 bin 321 operasyon yapıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Yılın tamamında tüm örgütlerden 1140 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu yıl etkisiz hale getirilen teröristlerden toplam 84'ü sözde üst düzey terörist olup, bunların 11'i kırmızı, 2'si mavi, 5'i yeşil, 24'ü turuncu, 35'i de gri listedeki teröristlerdir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 809'u PKK/KCK, 320'si DEAŞ/HTŞ, 11'i sol terör örgütü mensubudur. Bu yıl 200 terör örgütü elemanı, ikna edilerek dağdan indirilmiş ve teslim olmuştur. Katılım sayısı ise 51 kişi olarak gerçekleşmiştir. Örgüte katılımın 4 katını ikna ederek dağdan indirdik. Yıl sonu itibarıyla örgütün yurt içi terörist sayısı 156'nın altına inmiştir. Yapılan operasyonlar neticesinde; 2020 yılında 1232 sığınak, barınak, mağara ele geçirilirken 2021 yılında 1548 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 1005 silah, 924 adet el bombası, 6,3 ton patlayıcı madde, 312 adet el yapımı patlayıcı ve mayın imha edilmiş, 145 bin 540 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir." Çataklı ayrıca 2021 yılında 183 terör eyleminin engellendiğini belirtti.