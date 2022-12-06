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  • PKK elebaşından itiraf yazısı! Abdullah Ağar: Çok ilginç bir detay var
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PKK elebaşından itiraf yazısı! Abdullah Ağar: Çok ilginç bir detay var

TSK sınır ötesi operasyon için gün sayarken, ABD gazetesine yazan PKK/YPG elebaşı Mazlum Abdi, 'ABD'nin sadık müttefikiyiz, bizi unutmayın' dedi. Teröristbaşının, ABD gazetesinde yalvarmasına ilişkin konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ABD'nin geçtiğimiz aylarda YPG'li teröristlere arka çıkarak 'Türkiye, askerlerimizin 300 metre yakınını vurdu' açıklamasını hatırlattı. Ağar, 'Yazmış olduğu yazıda görmemiz gereken çok önemli detay var. Diyor ki; ABD ile birlikte çalıştığım Haseke kenti yakınındaki üs hedef alındı. 'Bir ABD askeri etkilendi' diye anlatılan hikayenin altında meğerse bu terörist başı Mazlum Abdi varmış. Bu Washington Post'a yazdığı yazıdan anlaşılıyor. Çok korkmuş arkadaş' dedi.

6 Aralık 2022 Salı 09:00 - Güncelleme:
PKK elebaşından itiraf yazısı! Abdullah Ağar: Çok ilginç bir detay var
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ABD merkezli Washington Post gazetesi, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarından Mazlum Abdi'nin yazısını yayınladı.

PKK ELEBAŞI ABD'YE YALVARDI

Elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Washington Post üzerinden ABD'ye seslenerek "Bizi unutmayın" diye yalvardı. ABD'den destek isteyen terörist, skandal cümleler kurarak "Türkiye, bu yıl SDG'deki ve yönetimimizdeki pek çok meslektaşıma suikast düzenlendi" şeklinde açıklamalara yer verdi.

Elebaşı Mazlum Abdi'nin Washington Post'ta yer alan yazısını değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, teröristin yazısına dair dikkat çeken tespitler yaptı. Haber Global yayına katılan Ağar, ABD'nin geçtiğimiz aylarda YPG'li teröristlere arka çıkarak "Türkiye, askerlerimizin 300 metre yakınını vurdu" açıklamasını hatırlattı.

"MEĞER ARKADAŞ ORADAYMIŞ"

Ağar, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Çok ilginç bir detay var. Çok korkmuş arkadaş. Diyor ki 'ABD ile birlikte çalıştığım Haseke kenti yakınındaki üssü hedef aldı' Kimden bahsediyor? Bizden bahsediyor. Bakın cümle çok önemli. Yani belli ki Amerikan üssünde saklanıyor. O anlaşılıyor buradan.

Hatırlayın o olayı. Çok konuştuk, çok köpürttüler o olayı. 'Amerikan askerinin 300 metre yakınına vurdu, 130 metre yakınına vurdu.' Meğer arkadaş oradaymış. Yazmış olduğu yazıda çok önemli detay var görmemiz gereken. Yani korkmuş, bizimkilerin kendisini hedef aldığını düşünüyor. O zaman bir 'ABD askeri etkilendi' diye anlatılan hikayenin altında meğerse bu terörist başı Mazlum Abdi varmış. Nereden anlaşılıyor? Bu Washington Post'a yazdığı yazıdan anlaşılıyor. Bu son derece önemli bir detay."

"OPERASYONLARIN NE KADAR AĞIR BİR DARBE VURDUĞUNU ANLIYORUZ"

Abdullah Ağar, Türkiye'nin teröristlere karşı sürdürdüğü operasyonların terör örgütünde yarattığı etkiyi ise şu sözlerle özetledi:

"'Türkiye bu yıl DSÖ güçlerindeki sözde ve yönetimimizdeki pek çok meslektaşımıza suikast düzenledi' diyor. Bu yediği sopaya ve bundan nasıl etkilendiğine karşılık geliyor. Şu ana kadar MİT başta olmak üzere özellikle Suriye'de yapılan SİHA destekli nokta operasyonlarında 89'u elebaşı olmak üzere 200'e yakın adamları etkisizleştirildi. Bu operasyonların YPG/PKK'ya ne kadar ağır bir darbe vurduğunu bu detaylardaki itiraflardan çok rahatlıkla anlıyoruz."

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