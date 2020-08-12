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Güncel

PKK elebaşlarından Cemil Bayık öldürüldü mü? Bakan Soylu'dan açıklama

Terör örgütü PKK elebaşlarından Cemil Bayık'ın öldürüldüğü iddiasıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Dünyaya tavsiyemiz terörle mücadele konusunda Türkiye'yi takip etsinler' dedi.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:00 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:00
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya karşı düzenlediği başarılı operasyonlarda örgütün elebaşlarından Cemil Bayık'ın öldürüldüğü iddia edilmişti.

Konuyla ilgili detaylar merak edilirken muhabirler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya son durumu sordu.

"Cemil Bayık'ın öldürüldüğüne dair iddialar var, bu konuda bir açıklama yapacak mısınız?" sorununa cevap veren Bakan Süleyman Soylu, "Arkadaşlar, terörle mücadele operasyonlarımız devam etmektedir. Terörle mücadele konusunda bütün dünyaya tavsiyemiz, Türkiye Cumhuriyeti devletini izlemeye devam etsinler." ifadelerini kullandı.

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