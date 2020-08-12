PKK elebaşlarından Cemil Bayık öldürüldü mü? Bakan Soylu'dan açıklama

12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:00 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:00

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya karşı düzenlediği başarılı operasyonlarda örgütün elebaşlarından Cemil Bayık'ın öldürüldüğü iddia edilmişti.

Konuyla ilgili detaylar merak edilirken muhabirler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya son durumu sordu.

"Cemil Bayık'ın öldürüldüğüne dair iddialar var, bu konuda bir açıklama yapacak mısınız?" sorununa cevap veren Bakan Süleyman Soylu, "Arkadaşlar, terörle mücadele operasyonlarımız devam etmektedir. Terörle mücadele konusunda bütün dünyaya tavsiyemiz, Türkiye Cumhuriyeti devletini izlemeye devam etsinler." ifadelerini kullandı.