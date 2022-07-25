PKK için bu ilk değil! Duhok saldırısı geçmişin tekrarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tahran'da bir araya gelmiş Suriye'de devam eden istikrarsızlığı Üçlü Zirvede değerlendirmişti. Zirvenin ardından gerçekleşen basın açıklamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milli güvenliğimize kasteden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız." ifadeleriyle yeni sınır ötesi harekatın sinyallerini vermişti.

Kulislerde yeni harekatla ilgili tahminler konuşulurken Irak'ın kuzeyindeki Duhok bölgesine bir saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az dokuz sivil hayatını kaybetti.

Duhok'taki saldırıdan kısa süre sonra terör örgütü PKK/KCK yanlısı yayın yapan medya organlarında, TSK'nın hedef gösterildiği yalan haberler dolaşıma girdi, Türkiye'yi sıkıştırmak isteyen uluslararası medyada da bu iftiraları servis etmeye başladı. Bu gelişmelere dikkat çeken güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucunda terör örgütünün dağılma noktasına geldiğini, örgütün içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak için yalan, dezenformasyon gibi ahlak dışı yollarla çıkış arayışında olduğunu kaydetti.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "PKK/PYD/YPG terörü hepimizin ortak meselesidir. Zira terör örgütünün Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef aldığını unutmamalıyız." mesajları gündemdeki tazeliğini korurken, terör örgütü PKK'nın 30 yıldan uzun süredir toprak bütünlüğünü hedef aldığı ve bölgedeki işgalini sürdürdüğü Duhok'ta, sivillere yönelik saldırıda yerel ve uluslararası kaynakların hep bir ağızdan Türkiye'yi hedef göstermesi, harekat öncesi Türkiye'yi zora düşürme çabası olarak yorumlandı.

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda Zap, Avaşin, Metina bölgelerinden sonra sıradaki hedefin örgütün sözde ana karargâhı Kandil ile Gare bölgesinin olduğu belirtilmişti. Terör örgütü, Irak'ın kuzeyinde sonlarını sessizce beklememiş, açıktan Barzani'yi tehdit etmişti.

ÖRGÜT, AĞIR YENİLGİDEN BARZANİ'Yİ SORUMLU TUTTU

TSK'nın Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe Kilit Operasyonu'yla köşeye sıkışan terör örgütü PKK, ağır yenilgisinin hıncını Barzani yönetiminden almaya çalışmıştı. Örgüt Barzani ve KDP'yi; PKK'yla birleşmemesi, bölücü eylemlere dahil olmaması; Türkiye başta olmak üzere Irak Hükümeti ve bölge ülkeleriyle iş birliği halinde olması nedeniyle ihanetle itham etmişti.

Barzani ve KDP'ye karşı ilk mesaj Kandil'deki PKK elebaşı Murat Karayılan'dan gelmiş, Karayılan, "KDP, Türkiye'nin bu stratejisini destekledi, arka çıktı. Bir iş birliği yürüttü. İstihbarat paylaşımına gitti." ifadeleri ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni hainlikle suçlamıştı.

Mardin'de HDP Kızıltepe örgütünün toplantısında konuşan eski milletvekili Ahmet Türk ise KDP'yi tehdit ederek "Kim ki; kendi halkına ihanet eder, gün gelir bunun hesabını verecektir. Kürt halkının birliğinin önüne çıkmayın. İyi biliyoruz ki; Güney halkı da Güney'in siyaseti de KDP'nin ihanetine karşıdırlar." dedi.

Yeni harekât daha başlamadan bölgede köşeye sıkışan, Pençe-Kilit operasyonunda ağır zayiatlar veren örgüt uluslararası toplumun desteğini üzerine çekmek adına Duhok'ta yalanlarına bir yenisini Duhok'ta ekledi.

AFRİN'DEKİ YALANLARI BİR BİR ORTAYA ÇIKTI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı döneminde, terör örgütü PYD/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları, Suriye'de Esed rejiminin öldürdüğü sivilleri Afrin'de öldürülmüşler gibi paylaşmıştı.

Twitter'dan "TSK'nın Afrin'de sivilleri ve çocukları hedef aldığı" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafların, Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR), Esed güçlerinin Doğu Guta'da bir pazar alanına yaptığı saldırıya ilişkin 27 Kasım 2017 tarihli raporuna ait olduğu belirlenmiş, yine Twitter'da aynı iddiayla paylaşılan cansız çocuk bedenlerine ilişkin bir görselin de 21 Ağustos 2013'te, Esed rejiminin Doğu Guta'da yaptığı saldırı sonrasında çekildiği tespit edilmişti.

TSK'NIN SİVİL HASSASİYETİ YADSINAMAZ BİR GERÇEK

TSK, Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytin Dalı Harekâtı ve son olarak Barış Pınarı Harekâtı'nda sivil hassasiyeti en üst seviyede tutuyorken sadece teröristlerin mevzi yaptığı, güvenlik güçlerine saldırı gerçekleştirdiği binalara Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ve Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı güçler tarafından atış yapılmıştı.

Afrin merkezin alınması sırasında görev yapan komando birliğinin tabur komutanı, harekat sırasındaki TSK'nın sivil hassasiyetine vurgu yaparak, "Türk Silahlı Kuvvetleri, sivil halkın yaşadığı hiçbir binaya zarar vermedi. Bunun göstergesi Afrin'in merkezindeki binalar. Teröristlerce mevzi olarak kullanılan binalara yönelik atış yapılırken geri kalan binaların hiçbirinde hasar yoktur" dedi.

"Siviller ölmesin" diyerek müeyyide tehdidinde bulunan ABD ve Batı ülkelerinin ise bu konudaki sicilleri oldukça bozuk. Özellikle Suriye'nin Rakka ve Deyrizor şehrinde YPG/PYD ile birlikte gerçekleştirilen operasyonlarda taş taş üstünde bırakılmamıştı.

PKK NEREDE ZORDA KALSA ORADA TÜRKİYE'NİN SİVİL HASSASİYETİNDEN NEMALANDI

Sınır ötesi harekatlarda TSK'nın sivil hassasiyeti teröristlerin dikkatini çekmiş, bu uğurda savaşın en adi taktiğine girişmişlerdi. Terör örgütü elebaşları örgüt mensuplarına deşifre olmamaları için kadın kıyafetleri giymeleri talimatı göndermişti.

Köşeye sıkışan PKK'lı teröristler de gerek Zeytin Dalı Harekâtı'nda gerek Barış Pınarı Harekâtı'nda deşifre olmamak için defalarca kadın kıyafetleri giymişti.

Güvenlik kaynakları PKK'lı teröristlerin kadın kılığına girerek TSK'dan saklanmaya çalıştığı, kadın kıyafetlerini Suriye Rejimi kontrolündeki bölgeden Irak'a geçişte kamuflaj olarak kullandıklarını açıkladı.

Yer yer bu planı tutan PKK, terörist olduğu tespit edilen etekli PKK'lıları bölge halkı gibi lanse etmekten de geri durmamıştı. Duhok saldırısına gelinen süreçte PKK defalarca sivil giyimli hatta kadın kıyafeti giymiş teröristleri sanki TSK sivilleri vurmuş gibi duyurmuş, her bir iddiaları TSK tarafından ispatları ile yalanlanmıştı.

IRAK'TA SÜNNİ LİDER HANÇER: DUHOK SALDIRISINI PKK YAPTI

Irak Meclisindeki Sünni es-Siyade Koalisyonu Başkanı Hamis Hançer, Duhok kentinde meydana gelen ve sivilleri hedef alan saldırının sinsi bir terör örgütü oyunu olduğunu ve saldırıyı bölgedeki terör mafyalarının yaptığını ifade etti. Irak'ın Türkiye ile olan sınırında terör örgütü PKK ve bazı yerel silahlı milislerin desteğiyle bu elim olayın yapıldığını aktaran Hançer, hükümetinin tez vakit bunlara karşı ciddi adım atmasını talep etti. Hançer, bu terör mafyalarının attıkları bu adımla ülke insanının canına kıyarak siyasi amaçlarına ulaşmak istediklerini aktardı.

"BU GİBİ SALDIRILARLA ÜLKEMİZİN TERÖRLE MÜCADELEDEKİ HAKLI TUTUMU HEDEF ALINIYOR"

Dışişleri Bakanlığı 20 Temmuz'da yaptığı açıklamada Zaho'daki saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı ve "Türkiye sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır" dedi. Gerçeğin açığa çıkarılması için her türlü adımın atılacağını savunan bakanlık, Bağdat hükümetine sorumluların açığa çıkarılması için iş birliği çağrısında bulundu:

"Masum insanları hedef alan ve terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir. Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz."

BÖLGEDE SON DURUM

MSB'den yapılan son açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde 17 Nisan 2022'de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile 290 PKK'lı teröristi etkisiz hale getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, tespit ettiği ve içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 330 mağara ve sığınağı da imha etti." bilgisine yer verildi. Güvenlik kaynaklarınca, bölgede kısa süre içinde sona gelinebileceği mesajı verildi.

İDLİP'TE DE BENZER BİR PLAN SERGİLENECEKTİ

Yeni harekat öncesi, TSK'nın uluslararası hukuka uygun şekilde, sivil ve çevre hassasiyeti gözeterek gerçekleştirdiği operasyonları lekelemek için şer odakları harekete geçti. Sabah'ın haberine göre, benzer şekilde Suriye rejimi yanlısı milislerin de ambulans ve yardım kuruluşları araçlarını kullanarak başta İdlib olmak üzere sivillere karşı saldırılar yapacağı ve suçu muhaliflerin üzerine atacağı öğrenildi.

TERÖRİSTLERİN SON ÇIRPINIŞLARI: TÜRKİYE'Yİ DURDURUN

Suriye'nin kuzeyine operasyon hazırlıkları terör örgütü PKK'da korkunun fitilini ateşledi. Suriye'deki YPG/PKK'lı teröristleri meşru göstermek amacıyla kurulan paravan ögrüt SDG'nin elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin, aynı hafta içinde CENTCOM Komutanı Corella ve Rus General Chaiko ile görüştü.

Terör örgütünün elebaşlarından bazıları da, Şam'da rejim yetkilileriyle bir araya geldi. Üç görüşmede de ana gündem maddesinin, Türkiye'nin düzenleyeceği hareket olduğu bildiriliyor.

Star Gazetesi