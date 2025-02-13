İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK silahlı terör örgütünün metropol illerde etkinliğini artırma amacı ile gerçekleştirdiği "kent uzlaşısı" adı altındaki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlattı. Kartal ve Ataşehir Belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in HTS kayıtlarının incelendiği ve PKK terör örgütü ile bağlantılı suç kaydı bulunan 313 şüpheli şahıs ile iletişimi olduğu tespit edildi.

ÖRGÜT ÜYELERİYLE İLETİŞİM

Yüksel'in irtibatlı olduğu 313 kişiden 6'sının, "terör örgütüne üye olmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan kişiler olduğu tespit edildi. Cemalettin Yüksel'in irtibatlı olduğu 8 kişinin ise, "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından çeşitli cezaevlerinde tutuklu oldukları belirlendi. Yüksel'in soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilerle de yoğun iletişimi tespit edildi. Tespit edilen iletişim şeması da soruşturma dosyasına girdi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün de adli kaydı bulunan 52 kişi ile iletişim halinde olduğu, bunlardan 2 tanesinin, "terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı tespit edildi. Gür'ün ayrıca el konulan bilgisayarında ve telefonunda yapılan incelemelerde silinen dijital verilerin geri getirilerek incelemeye alındığı öğrenildi.