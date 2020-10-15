PKK ile HDP'nin ilişkisi tanık ifadeleriyle yeniden deşifre edildi

AA 15 Ekim 2020 Perşembe 11:14 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 11:14

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'nın kent merkezindeki yapılanmasına yönelik soruşturma dosyasında yer alan sanıklar için hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 3 bin 253 sayfalık iddianamede, örgütün eylemleri hakkında bilgiler yer aldı.

Örgütün kentteki yapılanmalarının ayrıntılı anlatıldığı ve ele geçirilen delillere yer verilen iddianamede, terör örgütünün HDP'yi kamuflaj olarak kullanmasına yönelik etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadelere de yer verildi.

"HDP'nin terör örgütüne katılımdaki rolü" başlığı altında çok sayıda tanığın terör örgütüne HDP binalarındaki kişiler aracılığıyla katıldığını anlattıkları ifadelerin bulunduğu iddianamede, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer alan teröristin Gaziantep'e gelerek gençlik meclisini oluşturduğu ayrıntılı anlatıldı.

İddianamede, "HDP Gençlik Meclisinin kuruluş nedeni legal görünümlü faaliyetler üzerinden örgütlenmenin sağlanması, HDP Gençlik Meclisi içerisine giren gençlerin burada verilecek eğitimler ve yürütülecek faaliyetler sonrası DGH içerisine aktarımı planlanmaktadır." ifadeleri yer aldı.

İddianamede ifadelerine yer verilen tanık R.T, 2018 yılında Sırrı Süreyya Önder'in Mersin'de düzenlediği bir toplantıya katıldığını, toplantıda yanına gelen HDP gençlik kollarından bir kişinin davetiyle buraya gidip gelmeye başladığını anlattı.

Zaman ilerledikçe yaptıklarının terör örgütüne yönelik eylemler olduğunu anladığını itiraf eden R.T, şunları kaydetti:

"Ben HDP Gençlik Meclisi içerisine siyasi bir parti gençliği olduğunu zannettiğim için girdim. Ancak zaman ilerledikçe bu yapının adını ilk önce Gençlik Meclisi olduğunu daha sonra asılan pankartlar ve yapı içerisindeki şahısların konuşmalarından ve yapmış oldukları eylemlerden, bu yapının siyasi bir partinin gençlik yapılanması değil de örgüt tarafından kurdurulan yani örgütün gençlik yapılanması DGH üyelerini gizlemek, faaliyetlerini parti çalışması adı altında rahat yapmaları için kurulan bir yapı olduğunu anladım."

- ÇUKUR EYLEMLERİ SONRASI GİZLİLİĞE DİKKAT ETMİŞLER

İddianamede ifadesi yer alan gizli tanık "A25Z42" de örgüte mahalledeki arkadaşları aracılığıyla girdiğini, örgütün çukur eylemleri sonrasında gizliliğe daha fazla dikkat ettiğini kaydetti.

Yurt genelinde gençlik meclislerinin kurulduğunu anlatan gizli tanık, şunları ifade etti:

"Terör örgütü, gençlik yapılanmasını yeniden toplamak ve deşifreleri önlemek amacıyla parti altında yapılanmaya gidilmesine karar verdi. Gençlik meclisleri ismi verilerek yapı kuruldu ve şu anda Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösteren şahıslar legal bir etkinlik olduğu zaman bu partinin Gençlik Meclisini kullanarak etkinliğe katılırlar. PKK terör örgütünün eylem çağrısı olduğu zaman pankart asma, sokak olayları gerçekleştirdikleri zaman da DGH ismini kullanmaktadırlar. Örgüt illegalden legale geçiş için bu yapıyı kurdurttu."

- "ŞAHISLAR PARTİ ÇALIŞMASI ALTINDA PARTİYE ÇEKİLİR, ÖRGÜTE ILIMLILAR ARALARINDAN SEÇİLİR"

Örgüte eleman kazandırmada HDP'nin rolünü anlatan gizli tanık "A25Z42" şu bilgileri paylaştı:

"Örgüte elman temininde öncelikle arkadaş ortamlarını kullanılmaktadır. Öncelikle şahıslar parti çalışması altında partiye çekilir, örgüte ılımlı olan şahıslar seçilir ve ayrı olarak örgüt ile ilgili eğitimlere alınırlar. Şu anda da gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şahıslar tarafından toplantılar düzenlenmektedir. Bu toplantılar 'yurtsever' olarak nitelendirilen aileler, gençlik meclisi içerisinde faaliyet gösteren şahısların evlerinde ve genellikle de HDP binasında yapılmaktadır. Toplantılar gündeme göre aylık veya haftalık olarak yapılmaktadır. Gençlik meclisi adı altında gerçekleştirilen toplantılarda genellikle gündeme göre parti çalışması toplantıları yapılır. Örgütün eylem talimatı var ise bu da ılımlı olanlar ile belirttiğim gibi ayrı toplantılar yapılır. Eskiden farklı olarak şu anda gizlilik ön plandadır. Bu nedenle yapılacak olan eylemler konusunda ayrı toplantı yapılmaktadır. Gençlik meclislerinin kuruluş amacı öncelikle DGH içerisine eleman temini daha sonrada örgütün silahlı kanadı eleman temin etmektedir."

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapısı DGH'ye katılanların, HDP'nin gençlik meclisinden seçildiğini ifade eden tanık, şunları aktardı:

"DGH yapılanmasına katılan kişi, ilk başta bunun PKK terör örgütü olduğunu bilmez ancak yanındaki örgüt mensuplarının söylemleri üzerine örgütü tanımaya başlar. Yavaş yavaş örgütlenmeye başlarlar. Daha sonra ideolojik eğitim almaya başlarlar. Genellikle ev toplantılarında eğitimler yapılır. HDP binasının ikinci katında gençlik meclisi adı altında toplantı yapılmaktadır. Toplantıya gelirken telefonlar toplanır. Bu toplantılardaki amaç süreç değerlendirilmesi, mahallede yapılacak etkinliklerin planlanması vs şeylerdir. Yaşanan bu süreçlerden sonra DGH yapılanmasında bulunan kişi PKK terör örgütü üyesi olduğunu bilir ve örgütten gelen talimatları yerine getirir. İsmini verdiğim kişiler de bulundukları yapının PKK terör örgütüne bağlı olduğunu bilirler ve bu bilinçle eylemlerini gerçekleştirirler. Zaten bu kişilerin ailesinden bazıları PKK'nın dağ kadrosundadırlar. Daha basit ifade ile söylersem sokaktan her geçen bu yapılanmaya katılamaz."

Gaziantep'te 14 Kasım 2019'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alınmış, 32 kişi tutuklanmış, 61 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.