Zap, Metina ve Avaşin-Basyan'daki terör koridorunun temizlenerek güvenli bölge oluşturulması amacıyla başlatılan Pençe-Kilit operasyonu başarıyla devam ediyor. Operasyon kapsamında terör örgütü PKK iyice köşeye sıkışırken, örgüt elebaşı Duran Kalkan itiraf gibi açıklamalarda bulundu.

"BİZİ TÜMDEN YOK ETMEK İSTİYORLAR"

Örgütün medyasına konuşan terörist elebaşı, PKK'nın parça parça zayıflatıldığını ve sıranın merkez alana geldiğini söyledi. Kalkan, "Bizi tümden yok etmek istiyorlar" dedi.

"BİZİ ORTADAN KALDIRACAKLAR, BU GERÇEĞİ GÖRMEK LAZIM"

Terörist elebaşı Duran Kalkan, "ZAP Bölgesinde başarılı olurlarsa diğer gerilla bölgelerini, Hakurk'dan, Haftanin'e kadar tümden denetim altına alacaklar. Gerilla üslenmesini ortadan kaldıracaklar. Bu gerçeği görmek lazım." itirafında bulundu.