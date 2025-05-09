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Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik! PKK kongresini topladığını duyurdu

Terörsüz Türkiye hedefine yaklaşıldı... PKK kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu. Kongrede alınan kararların açıklanması bekleniyor.

HABER MERKEZİ9 Mayıs 2025 Cuma 13:07 - Güncelleme:
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik! PKK kongresini topladığını duyurdu
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine terör örgütü PKK'nın hükümlü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, örgütü ve uzantılarına yönelik mektubu ile özellikle PKK'ya yönelik 'kendini feshetme' talimatı sonuç aşamasına geldi.

PKK FESİH KONGRESİNİ TOPLADI

Terör örgütü PKK, 12. kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu.

Açıklamada, "Tarihi öneme sahip kararlar aldık" açıklamasına yer verildi.

Kongrede alınan kararların kısa sürede açıklaması bekleniyor.

DEM PARTİ SÖZCÜSÜ DOĞAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Doğan, açıklamasında "PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu tarihi adımı önemle bekliyoruz. Üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla yaparız. Adımın sonrası önemli, siyasete önemli görevler düşüyor" ifadelerini kullanmıştı.

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