PKK paçavrasından ''Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz'' manşeti

Kandil tarafından açıkça desteklenen 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir açık destek de PKK/KCK'nın Avrupa'da yayın yapan sözde Yeni Özgür Politika gazetesinden geldi.

Sözde gazete, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı'nın ikinci turda da destek vereceğini yazdı.

"KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEĞİZ"

Sözde gazetenin manşet haberi "Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" başlığıyla çıkarken haberde, Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı'nın ikinci turda da Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini deklare ettiğini belirtti. "Ankara'nın demokratikleşmesinin ön koşulunun Amed'in özgürleşmesinden geçmektedir" gibi skandal ifadelerin aldığı haberin detayında "Siyasal sürecin normalleşmesi için Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğimizi deklare ediyoruz" denildi.

KENDİLERİNİ "ANAHTAR PARTİ" GÖRDÜLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kürt düşmanı olarak göstermeye çalışan sözde gazetenin birinci sayfasındaki bir başka haberde ise Yeşil Sol Parti eşsözcüsü İbrahim Akın'ın Yeşil Sol Parti'nin anahtar parti olduğu açıklamalarına yer verildi.