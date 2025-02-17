İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2025 Pazartesi / 19 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2352
  • EURO
    37,9963
  • ALTIN
    3374.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • PKK provokasyonuna TEM darbesi: Iğdır'da 7 kişi yakalandı
Güncel

PKK provokasyonuna TEM darbesi: Iğdır'da 7 kişi yakalandı

Iğdır'da PKK/KCK terör örgütü propagandası yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Iğdır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyon kapsamında 7 şüpheli yakalandı.

IHA17 Şubat 2025 Pazartesi 16:30 - Güncelleme:
PKK provokasyonuna TEM darbesi: Iğdır'da 7 kişi yakalandı
ABONE OL

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından Iğdır'da sosyal medya platformları üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övücü ve yüceltici paylaşımlar yapan şahısların tespitine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Farklı adreslerde yapılan operasyonların ilkinde 4 şahıs, ikincisinde ise 3 kişi olmak üzere toplamda 7 şahıs yakalandı.

Yakalanan 7 şüphelinin, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca "Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak" suçundan ifadeleri alındı. Alınan ifadelerinin ardından 4 kişi serbest bırakılırken 3 şüpheli ise adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.