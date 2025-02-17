PKK provokasyonuna TEM darbesi: Iğdır'da 7 kişi yakalandı

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından Iğdır'da sosyal medya platformları üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övücü ve yüceltici paylaşımlar yapan şahısların tespitine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Farklı adreslerde yapılan operasyonların ilkinde 4 şahıs, ikincisinde ise 3 kişi olmak üzere toplamda 7 şahıs yakalandı.

Yakalanan 7 şüphelinin, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca "Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak" suçundan ifadeleri alındı. Alınan ifadelerinin ardından 4 kişi serbest bırakılırken 3 şüpheli ise adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.