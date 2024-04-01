''PKK sizi tükürüğünde boğar'' demişti! Van Büyükşehir Belediye Başkanı oldu

Yerel seçim sonuçlarına göre Van Büyükşehir Belediye Başkanı DEM Parti adayı Abdullah Zeydan kazandı. Oyların yüzde 55'ini alan Zeydan PKK'ya övgüleriyle tanınıyor. Zeydan 2015 Hendek olayları sırasında "PKK sizi tükürüğünde boğar" açıklamasını yapmış ve 8 yıl hapis cezası aldı. 2016'da gözaltına alınan Zeydan 2022 yılında tahliye edildi.

Hafta sonu gerçekleşen yerel seçimlerde DEM Parti'nin aldığı illerden birisi de Van oldu. Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Abdullah Zeydan seçildi. Aslen Hakkarili olan ve Hakkari milletvekilliği de yapan Zeydan hafızalara PKK propagandalarıyla kazındı. Milletvekilliği döneminde de bir çok propagandası olan Zeydan'a, eyleme katılma ve 'PKK sizi tükürüğünde boğaz' sözleri nedeniyle ceza verilmişti. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Zeydan'a 'örgüte yardım'dan 5 yıl, "PKK sizi tükürüğünde boğar" sözleri nedeniyle de 'örgüt propagandası yapmak'tan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vermişti.

HAPİS YATTI

8 yıl 1 ay ceza alan Zeydan 2016-2022 yılları arasında cezaevinde kaldı. 2022'nin Ocak ayında tahliye edilen Zeydan siyasete geri dönüş yaptı. DEM Parti'nin 2024 seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçimi yüzde 55'ten fazla oy alarak kazandı.

AHMET TÜRK KOBANİ OLAYLARINDA YARGILANIYOR

DEM Parti tarafından aday gösterilen ve resmi olmayan sonuçlara göre seçimlerde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ahmet Türk, Ankara 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Kobani Davası'nda yargılanıyor. Türk, soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kobani olayları sırasında aralarında 16 yaşındaki Yasin Börü ile arkadaşlarının da bulunduğu 52 kişi hayatını kaybetmişti.