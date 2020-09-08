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PKK, sözde üst düzey yöneticinin MİT ve TSK operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini örgütten gizlemiş

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden 'Dozdar Hamo' kod adlı terörist Abdulrehman Hamo'nun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde etkisiz hale getirilmesinin terör örgütü tarafından, 'Artık başka alanda üst düzey görevlendirildi' ya da 'Gizli bir faaliyet yürütüyor' gibi yalanlarla örgüt mensuplarından gizlenmeye çalışıldığı ortaya çıktı.

AA08 Eylül 2020 Salı 17:09 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 17:14
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Alınan bilgiye göre, MİT'in istihbarat ağına takılan sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi, KCK Basın ve İletişim Sorumlusu Hamo yakın takibe alındı, teröristin ilişkileri ve günlük rutini analiz edildi.

Operasyon için uygun zamanı bekleyen MİT'in verdiği istihbarat ile harekete geçen TSK, 26 Kasım 2019'da Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde düzenlenen nokta operasyonla Hamo'yu etkisiz hale getirdi.

MİT, operasyonun ardından, örgütün "üst düzey bir yöneticinin ölümü sonrasında nasıl bir politika izlendiği"ni de analiz etti.

Örgütün, Hamo ile görüşmek isteyen mensuplarına uzun süre "Artık başka alanda üst düzey görevlendirildi" ya da "gizli bir faaliyet yürütüyor" gibi yalanlarla örgüt üyelerinden gizlemeye çalıştığı belirlendi.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan eğitim alanlar arasında bulunan Hamo'nun, çok sayıda silahlı eylemin planlayıcısı olduğu, örgüte 1990'da Suriye'den katıldığı, 2011-2016 arasında Suriye'de örgütün finans ve lojistik sorumluluğunun yanı sıra PKK'nın Suriye yapılanmasının sözde yönetim kurulunda görev aldığı da öğrenildi.

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