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  • PKK talimatıyla önce ormanı, cezaevinde ise koğuşunu yaktı
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PKK talimatıyla önce ormanı, cezaevinde ise koğuşunu yaktı

Adana'da terör örgütü PKK'nın talimatıyla 5 ayrı noktada orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklanıp, 2 kez ağırlaştırılmış hapis ve 100 bin lira para cezasına çarptırılan hükümlüye, cezaevinde de bulunduğu koğuşun yastık ve battaniyesini ateşe verdiği için 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

IHA14 Haziran 2024 Cuma 15:00 - Güncelleme:
PKK talimatıyla önce ormanı, cezaevinde ise koğuşunu yaktı
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Çukurova ilçesinde 24, 29 ve 30 Eylül 2021 ile 3 ve 4 Ekim 2021 tarihlerinde terör örgütü PKK'nın talimatıyla 5 ayrı noktada orman yangını çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınarak 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 100 bin lira para cezasına çarptırılan Ali İhsan K. (24), iddiaya göre cezaevinde de bulunduğu koğuşun yastık ve battaniyesini ateşe verdi. Olayın ardından "kamu malına zarar verme" suçundan Ali İhsan K. hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

16 Eylül 2022 tarihinde "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçundan Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 100 bin lira adli para cezasına çarptırılan Ali İhsan K. hakkında Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın kamu malına zarar verdiği anlatılarak, "Ali İhsan K.'nin ceza infaz kurumunda kaldığı koğuşta, kurum tarafından kendisine verilmiş olan yastık ve battaniyeyi yaktığı, bu eylem sebebiyle kurum zararına neden olduğu tespit edilmiş, bu suretle sanığın üzerine atılı 'kamu malına zarar verme' suçundan cezalandırılması talep olunur" ifadelerine yer verildi.

Hükümlü sanık, "kamu malına zarar verme" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle gelecek günlerde yeniden hakim karşısında çıkacak.

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