25 Haziran 2020 Perşembe 09:23 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 09:23

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı hain teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün bundan tam 3 yıl önce yapmış olduğu "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımının yıl dönümünde sosyal medya kullanıcıları şehit Eren Bülbül'ü andı. Yeni Şafak'ın haberine göre gece saatlerinde Twitter'da açılan #iyikivarsınEren hashtagi zirveye oturdu.

İŞTE #İYİKİVARSINEREN ETİKETİYLE YAPILAN BAZI PAYLAŞIMLAR



İyi ki varsın Eren, bu millet seni asla unutmayacak

Bu vatanda Erenler bitmez!

Ne seni unuturuz, ne de o kocaman yüreğini.

Tam 3 yıl önce, yüreğimizden bir parça alıp götürdün. Sen duymasan da, bilmesen de bizler, tüm kalbimizle diyoruz ki: 'İYİ Kİ VARSIN EREN!'

Asker abilerine yardım ederken Vatanı için şehit düşen Eren Bülbül ölümsüzdür.

Çınlasın gökyüzü, Karadeniz ağlasın. Yıldızsın, aysın, Eren iyi ki varsın...

PAYLAŞIMI YÜREK BURKMUŞTU

Şehit olmadan 2 ay önce, şehit Eren Bülbül'ün Facebook'taki hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Eren, sosyal medya hesabından "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımı, sosyal medyada en çok konuşulan ve paylaşılanlar arasına girerek, herkesi duygulandırdı.

EREN İYİ Kİ VARSIN!



Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada ağır yaralanan 15 yaşında Eren Bülbül kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Eren Bülbül'ün sosyal medyadaki Facebook hesabından paylaştığı fotoğrafların altına kullanıcılar yorum yağdırdı.

ŞEHİT EREN BÜLBÜL'ÜN KARNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU... İYİ Kİ VARSIN EREN



Trabzon'da Çarşıbaşı Anadolu Lisesi okul idaresince, 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül anısına karne düzenlendi. 'Cesaret', 'vefa', 'çalışkanlık', 'Saygı' gibi kavramlarla tanımlanan derslere '100' notu verilip, devamsızlık kısmında ise 'Aramızda' yazan karne, sosyal medya kullanıcılarını da hüzne boğdu. Karneyle şehit oğlunun kabrini ziyaret eden anne Ayşe Bülbül, 'karnen geldi, sen niye gelmedin?' diyerek boğazları düğümledi.

BİZİM ÖMERLERİMİZ, BİZİM ERENLERİMİZ BİTMEZ



Şehit Eren Bülbül'ün 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında Özel Kuvvetler Komutanlığında görevliyken komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi alnının ortasından vuran şehidimiz Ömer Halisdemir hakkında yaptığı paylaşımda hafızalara kazınmıştı. Eren yapmış olduğu paylaşımında "Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsin? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın." ifadelerini kullanmıştı.

ŞEHADETE BÖYLE YÜRÜDÜ



Maçka İlçesi kırsalında güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasındaki çatışma çıkmış ve çatışmada Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik, kaldırıldığı KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde şehit olmuştu. 15 yaşındaki Eren Bülbül ise PKK'lı teröristleri girdikleri bir evden erzak çalarken görüp güvenlik güçlerine haber vermişti. Eren Bülbül, PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle giderken terörist kurşunlarına hedef olup şehit olmuştu.

ŞEHİT EREN BÜLBÜL’ÜN ANNESİNDEN YÜREK YAKAN AÇIKLAMALAR



15 yaşındaki Eren Bülbül ve astsubay başçavuş Ferhat Gedik'in intikamı alındı. O PKK'lı gruptaki 2 teröristin dün Giresun'un Güce ilçesine bağlı Şabankale Şehitliği mevkiinde ölü ele geçirilmesi bile anne Ayşe Bülbül'ün acısını dindirmeye yetmedi. Bülbül, “Eren'in katili yanımda vurulsa da ben onun etlerinden yesem yine de hıncım geçmez” diye konuştu.

ŞEHİT EREN BÜLBÜL ANISINA ZİRVEYE DEV BAYRAK ASTILAR!



Kastamonu'nun Cide ilçesinde gençler, Trabzon Maçka'da şehit düşen Eren Bülbül'ü anmak ve hain saldırıya tepki göstermek için zirveye dev Türk Bayrağı dikti.

THY'NİN "MAÇKA" UÇAĞI ŞEHİT EREN BÜLBÜL ANISINA UÇTU



Türk Hava Yolları'nın filosuna katılan ilk 'Dreamliner' tipi uçak olan ve Şehit Eren Bülbül'ün anısına 'Maçka' ismi verilen rüya uçak ilk seferini Trabzon'a gerçekleştirdi. 'Maçka' isimli rüya uçak ilk seferinde Şehit Eren Bülbül'ün anısına uçtu.

ŞEHİT EREN BÜLBÜL KİMDİR?



Eren Bülbül, Maçkalı Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında dünyaya geldi. Babasını çok küçük yaşta kaybeden Bülbül, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde annesi ve 12 kardeşiyle hayatına devam etti.

İlkokulu Köprüyanı, ortaokulu Çatak İlköğretim Okulunda okuyan Bülbül, Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenciydi. Çevresinde futbola tutkusuyla tanınan Bülbül, Trabzonspor sevdalısıydı.

EREN BÜLBÜL'ÜN KANINI YERDE BIRAKMAYAN YİĞİTLER BÖYLE KARŞILANDI



Eren Bülbül'ü şehit eden teröristi öldüren jandarma timine tüyleri diken diken karşılama.

BAŞKAN ERDOĞAN 'İNTİKAMINI ALACAĞIZ' DEDİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maçka'da şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü aradı. Erdoğan 'Eren'in kanını yerde bırakmayacağız, intikamını alacağız' dedi. Anne Ayşe Bülbül de 'Sizden dileğim o' diye cevap verdi.