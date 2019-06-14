İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Nusaybin ilçesi Ömeryan kırsalında 2 terörist, Bingöl Adaklı ilçe kırsalında 2 terörist olmak üzere toplam 4 teröristin il jandarma komutanlıklarınca yapılan hava destekli operasyonlarda etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Van’ın Çaldıran ilçesi kırsalına gerçekleştirilen hava destekli operasyonda da 2 terörist etkisiz hale getirildi.

DÜZENEK BULUNDU

Bu arada Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda 19 litrelik plastik bidon ile 12 kilogramlık tüp içerisinde yaklaşık 50 kilogram amonyum nitratla hazırlanan el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu

Valilikten yapılan açıklamada, “Düzeneğin birbiriyle bağlantılı 19 litrelik plastik bidon ve 12 kilogramlık tüp içerisine yaklaşık 50 kilogram ağırlığında amonyum nitrat patlayıcıyla desteklendiği ve anahtar sisteminin uzaktan kumandalı el yapımı özel cihaz olduğu tespit edildi. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

PENÇE HAREKATI

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı’ndan gelen açıklamada “Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu” denildi.