PKK’dan FETÖ taktiği

Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki ‘evlat nöbeti’ devam ederken, terör örgütünün ‘gizli gücü’ olarak eylem amaçlı şehir merkezine gönderdiği teröristler S.K. ve R.D. düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, S.K. ve R.D’nin PKK/KCK’ya katılarak ideolojik eğitimlerini tamamladıktan sonra, terör örgütünün sözde Sivil Savunma Birliği olan YPS’de görevlendirildiklerini tespit etti. FETÖ’nün ‘kripto’ taktiğinin aynısını uygulayan PKK’nın haklarında arama-yakalama kaydı bulunmayan teröristlerden kurduğu ‘gizli güç’ kadrosundan olan S.K. ve R.D.’nin Kandil’den gelen eylem talimatları doğrultusunda hareket ettikleri ve gençleri dağ kadrosuna katılmaları için kandırmaya çalıştıkları belirlendi. S.K ve R.D.’nin herhangi bir örgütsel sabıkalar olmamaları sebebiyle, terör örgütü adına eylemde bulunduktan sonra Kandil’den gelecek ikinci bir emre kadar normal günlük hayatlarına devam ettikleri anlaşıldı. PKK’lı teröristler S.K ve R.D. ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı.