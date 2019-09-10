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PKK’dan FETÖ taktiği

Terör örgütü PKK’nın, FETÖ’nün ‘kriptoları’ gibi adli sicili temiz haklarında arama ve yakalama kaydı bulunmayanlardan kurduğu ‘gizli güç’ kadrosundan iki terörist, eylem için geldikleri Diyarbakır’da yakalandı.

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Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki ‘evlat nöbeti’ devam ederken, terör örgütünün ‘gizli gücü’ olarak eylem amaçlı şehir merkezine gönderdiği teröristler S.K. ve R.D. düzenlenen operasyonla yakalandı. 

SABIKALARI YOK  

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, S.K. ve R.D’nin PKK/KCK’ya katılarak ideolojik eğitimlerini tamamladıktan sonra, terör örgütünün sözde Sivil Savunma Birliği olan YPS’de görevlendirildiklerini tespit etti. FETÖ’nün ‘kripto’ taktiğinin aynısını uygulayan PKK’nın haklarında arama-yakalama kaydı bulunmayan teröristlerden kurduğu ‘gizli güç’ kadrosundan olan S.K. ve R.D.’nin Kandil’den gelen eylem talimatları doğrultusunda hareket ettikleri ve gençleri dağ kadrosuna katılmaları için kandırmaya çalıştıkları belirlendi. S.K ve R.D.’nin herhangi bir örgütsel sabıkalar olmamaları sebebiyle, terör örgütü adına eylemde bulunduktan sonra Kandil’den gelecek ikinci bir emre kadar normal günlük hayatlarına devam ettikleri anlaşıldı. PKK’lı teröristler S.K ve R.D. ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı.

EYLEM HAZIRLIĞINDAKi HAiN YAKALANDI 

MİT ve emniyet Batman ve Mardin’de terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda bombalı eylem hazırlığındaki F.T. ile terör örgütü üyeliğinden suç kaydı bulunan N.A. ve U.E. yakalandı. Olayla ilgili 6 şüpheli daha gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 3’ü tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. 

YPS’LiLER BÖYLE EĞiTiLiYOR

PKK’nın sözde Sivil Savunma Birliği olan YPS’de görevlendirdiği teröristler, örgüt kamplarında silahlı ve ideolojik eğitim aldıktan sonra eylem için şehir merkezlerine gönderiliyor.

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