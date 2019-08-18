PKK'dan hain tuzak: Terör örgütünün döşediği EYP sivil aracın geçişi sırasında patladı
Terör örgütü PKK üyelerince yola döşenen el yapımı patlayıcının, sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
- AA
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca Şemdinli ilçesi Çatalca Mahallesi yoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcı sivil aracın geçişi sırasında infilak etti.
Patlamada bir kişi hayatını kaybetti.
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