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Terör örgütü PKK'dan IKBY'ye tehdit: 'Burada rahat yaşayalım' demesin

Terör örgütü PKK'nın eli kanlı elebaşlarından Duran Kalkan, Erbil'in 'PKK'lılar yerleşim alanlarına girmesin' açıklaması ile ilgili, 'Kimse 'burada rahat yaşayalım' demesin, öyle bir yaşam yok.' tehdidinde bulundu.

  • star.com.tr
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TSK'nin Pençe Harekatı ile Irak'ın Kuzeyi'ndeki terör yuvalarına yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor.
 
Harekatla koordineli düzenlenen operasyonlarda, örgütün sözde üst düzey yöneticileri de dahil birçok terörist öldürüldü, teröristlerin sığınak-barınak ve mühimmatları imha edildi.
 
Geçtiğimiz günlerde Türk jetleri Kuzey Irak'ta Amedi/Sibindar köyü yakınlarında PKK'ya ait bir aracı vurmuş, kaçarak köye saklanan teröristler köy halkı tarafından dövülerek yerleşim yerinden çıkarılmıştı.
 
Irak kuzeyine düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklama yapan IKBY yetkilileri, PKK'lı teröristlerin yerleşim alanlarına sığınmaması uyarısında bulunmuştu.
 
PKK IKBY'Yİ TEHDİT ETTİ
 
Örgüte yakın bir kanala konuşan PKK'nın eli kanlı elebaşlarından Duran Kalkan IKBY'nin açıklamaları ile ilgili, ''Bize kimse gelmesin, burada rahat yaşayalım demesinler. Öyle bir yaşam yok'' tehdidinde bulundu.
 

MSB: Pençe-2 Harekâtı’nda Doçka Silahı ile Mühimmatlar Ele Geçirildi

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