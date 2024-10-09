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  • PKK/KCK propagandasına geçit yok! 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı
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PKK/KCK propagandasına geçit yok! 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheli yakalandı.

AA9 Ekim 2024 Çarşamba 10:27 - Güncelleme:
PKK/KCK propagandasına geçit yok! 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kurtalan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin bu kapsamda düzenlediği eş zamanlı operasyonda, DEM Parti İlçe Başkan Yardımcısı Saliha Sak, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İlçe Başkan Yardımcısı Sultan Yorulmaz, DEM Parti Belediye Meclis üyeleri Sadiye Aktin ve Mehpare Yeşilbaş'ın aralarında bulunduğu 5 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • terör örgütü
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  • Siirt şüpheli

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