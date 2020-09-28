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PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 tutuklama

Bitlis merkezli 3 ilde düzenlenen, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ünün tutuklandığı bildirildi.

AA28 Eylül 2020 Pazartesi 18:27 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 18:27
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, teslim olan ve yakalanan bölücü terör örgütü mensuplarının ifadeleri, teşhisleri ve tanık beyanları doğrultusunda, "bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak, yardım ve yataklık etmek" suçundan 25 Eylül'de Bitlis merkezli, İstanbul ve Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği de vurgulandı.

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