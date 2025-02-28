PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanmışlardı! 15 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Burada savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe gönderilen 15 şüpheli tutuklandı.

Hakimlik, firari olan 4 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada, 15 şüphelinin, örgütün sözde siyasal gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilmişti.

Beyoğlu, Bahçelievler ve Sultanbeyli'de 10-15 Şubat tarihlerinde pankart astığı ve yasa dışı gösteri yürüyüşü yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul'un 12 ilçesinin yanı sıra Ankara, Kars, Afyonkarahisar ve Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda, 15 zanlı gözaltına alınmıştı.

