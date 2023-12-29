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  • PKK'lı hain layığını buldu! 26 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 380 yıl hapis cezası verildi
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PKK'lı hain layığını buldu! 26 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 380 yıl hapis cezası verildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 25 askerin şehit olduğu, 26 askerin yaralandığı saldırıların failleri arasında yer alan PKK'lı terörist Ayhan Ediş, 26 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 380 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA29 Aralık 2023 Cuma 14:27 - Güncelleme:
PKK'lı hain layığını buldu! 26 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 380 yıl hapis cezası verildi
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Yüksekova ilçesinde 19 Haziran 2012'de Dağlıca karakoluna düzenlenen ve 9 askerin şehit olduğu, 20 askerin yaralandığı, 6 Eylül 2015'te de 2 zırhlı araca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 16 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı saldırılara katılan Ayhan Ediş'in yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Ayhan Ediş, avukatı ve yakınları salonda hazır bulundu.

Sanık ve avukatının savunmalarını alan mahkeme heyeti, sanığın, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmek" suçlarından 26 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 380 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

  • Hakkari saldırısı
  • PKK terör
  • Ayhan Ediş cezası

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