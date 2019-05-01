PKK’lı kalleşlere obüsler ölüm yağdırdı

KAÇIŞLAR HIZ KAZANDI

Şırnak’ın Silopi ilçesinde PKK’lı 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki kamplarından kaçarak Silopi’de bulunan Habur Sınır Kapısı’na gelen 1’i kadın 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK/PYD mensubu bir terörist yakalandı. Operasyon ile ilgili yapılan açıklamada bir teröristin, Suriye’den yurda giriş yapmak için teşebbüste bulunacağına dair istihbarat üzerine, sınır hattındaki önlemler artırıldı. Bölgede devriye gezen ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi, sınır hattında gözaltına aldı.

8’İ ETKİSİZLEŞTİRİLDİ

Şırnak’ta üç, Siirt’te ise beş teröristin hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı’ndan da operasyonlar hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Şırnak’ın Cudi Dağı’nda İl Jandarma Komutanlığı ve polis özel harekat birimlerinin de destek verdiği Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı Operasyonu düzenlendi. Hava destekli operasyonlar kapsamında Şırnak’ta 3, Siirt’in Baykan kırsalında ise 5 terörist etkisiz hale getirildi.

İNLERİ DAĞITILDI

Irak’ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedefler imha edildi. Mill Savunma Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Irak’ın kuzeyine hava harekatları düzenlendi. Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik harekatlar sonucu bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler kullanılamaz hale getirildi.