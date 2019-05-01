PKK’lı kalleşlere obüsler ölüm yağdırdı
TSK konvoyuna, Azez’de terör örgütü YPG/PKK tarafından saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken 3’ü de yaralandı. Obüsler, teröristlere misliyle karşılık vererek bulundukları bölgeyi yerle bir etti. Yapılan bombardıman sonucu 25 terörist etkisiz hale getirildi.
Türkiye içinde ve Irak ile Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’lılara darbe vuran Mehmetçiğe Suriye’ye bağlı Azez’de saldıran teröristler bir askerin şehit olmasına neden oldu. Bölgedeki tanklar ve fırtına obüsleri terör mevzilerine bomba yağdırdı. Yapılan atışlarda sonucunda 25 terörist öldürüldü. Azez’de üs bölgesine giden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyuna YPG/PKK’lı teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada sözleşmeli er Yalçın Koca şehit oldu, 3 asker hafif yaralandı.
Hain saldırının ardından sınır hattında ve üs bölgesinde bulunan birlikler ve fırtına obüsleri teröristlerin bulunduğu alanı ateş altına aldı.
KARŞILIK VERİLDİ
Azez ve Afrin bölgesindeki üsler ile Kilis sınırında konuşlu birliklerden, saldırının yapıldığı Minnag bölgesinde bulunan teröristler, topçu atışlarıyla vurulmaya başlandı.
Hain saldırının ardından şehidin cenazesi ve yaralanan askerler de bölgeden tahliye edilerek Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan geçirilip Kilis Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Yaralı askerler tedaviye alınırken, şehit Koca’nın cenazesi de morga konuldu.
KAÇIŞLAR HIZ KAZANDI
Şırnak’ın Silopi ilçesinde PKK’lı 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki kamplarından kaçarak Silopi’de bulunan Habur Sınır Kapısı’na gelen 1’i kadın 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK/PYD mensubu bir terörist yakalandı. Operasyon ile ilgili yapılan açıklamada bir teröristin, Suriye’den yurda giriş yapmak için teşebbüste bulunacağına dair istihbarat üzerine, sınır hattındaki önlemler artırıldı. Bölgede devriye gezen ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi, sınır hattında gözaltına aldı.
8’İ ETKİSİZLEŞTİRİLDİ
Şırnak’ta üç, Siirt’te ise beş teröristin hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı’ndan da operasyonlar hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Şırnak’ın Cudi Dağı’nda İl Jandarma Komutanlığı ve polis özel harekat birimlerinin de destek verdiği Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı Operasyonu düzenlendi. Hava destekli operasyonlar kapsamında Şırnak’ta 3, Siirt’in Baykan kırsalında ise 5 terörist etkisiz hale getirildi.
İNLERİ DAĞITILDI
Irak’ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedefler imha edildi. Mill Savunma Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Irak’ın kuzeyine hava harekatları düzenlendi. Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik harekatlar sonucu bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler kullanılamaz hale getirildi.
Sınıra bordo bereli ve ZPT takviyesi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat’ın doğusuna yapılacak olası operasyonların hazırlıklarını askeri takviye ve sevkiyatlarla sürdürüyor. Çeşitli birliklerinden yüze yakın bordo bereli komandolar Hatay’ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Bordo bereliler ilçede bir süre dinlendikten sonra 30 Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) araçlar ile sınırdaki birliklere gönderildi. Yapılan takviylerin sınır hattında konuşlanacağı öğrenildi.
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