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  • PKK'lı Özer'den yeni skandal! Belediye meğer aile şirketiymiş
Güncel

PKK'lı Özer'den yeni skandal! Belediye meğer aile şirketiymiş

Terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, seçimden bu yana geçen 7 ay içinde belediyeyi aile şirketine çevirdiği ortaya çıktı. Özer'in oğlunu, kızını, kardeşini, iki kuzenini, iki yeğenini ve kayınbiraderini belediyede işe aldığı belirlendi.

4 Kasım 2024 Pazartesi 15:04 - Güncelleme:
PKK'lı Özer'den yeni skandal! Belediye meğer aile şirketiymiş
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Terör örgütü olmakla suçlanan tutuklu CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer belediyeyi adeta aile şirketine çevirdiği ortaya çıktı.

DEM'LENEN CHP'DEN PKK İLE İŞBİRLİĞİ YAPAN CHP'YE

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer geçtiğimiz günlerde 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanan ve görevden el çektirilmişti. Özer'in cezaevine gönderilmesinin ardından, belediyeyi adeta aile şirketine çevirmesine ilişkin bilgiler de gün yüzüne çıkmaya başladı.

Özer'in yerine başkanvekili olarak İstanbul vali yardımcısı Can Aksoy'un atanmasıyla, Özer'in belediyede şimdiye kadar işe alımlarda kayırmacılık yaparak akrabalarını nasıl maaşa bağladığı da gözler önüne serildi.

OĞLU, KIZI, AKRABALARI...

Özer daha önce 'başka kimseyi bulamadım' savunmasıyla kayınbiraderi Metin Günsan'ı Esenyurt Belediyesi'nde genel koordinatör ve belediyede mali işler koordinatörü olarak görevlendirmişti. DEM'lenen Özer'in pek çok akrabasını "danışman" kılıfıyla işe alarak belediyeyi aile şirketine çevirdiği belirlendi.

Alınan bilgilere göre, Ahmet Özer'in Oğlu Serhan Özer, Fen İşleri Ve Park Bahçeler Müdürlüğü'nde danışman, Kızı Seraf Özer ise medya ve iletişimden sorumlu danışman olarak görev yapıyor.

Kardeşi Azad Özer'in koruma sorumlusu olduğu, kız kardeşinin oğlu Muhammet Özçoban'ın özel kalem müdürü olduğu, diğer kız kardeşinin oğlu Savaş Çağlar'ın ise Teknik İşler ve İmar'dan sorumlu danışman yapıldığı belirlendi.

Özer'in dayısının oğlu Muhammet Yılmaz'ın ise işyeri ruhsat işleri danışmanı olarak görev yaptığı kaydedildi. Bir diğer dayısının oğlu Botan Fırat Yılmaz'ın ise özel kalem personeli olarak çalıştığı belirtildi.

Ahmet Özer'in oğlu Serhan Özer'in, fen işleri ve park ve bahçeler danışmanı olarak görevli olmasına rağmen belediye müdürlüklerinin birçoğunun whatsapp gruplarında yer aldığı, talimatlarının birçoğunu whatsapp grupları üzerinden verdiği anlaşıldı.

HER BİR AKRABAYA ÜNVAN VE MAAŞ

Belediye başkanının kızı avukat Seraf Özer'in ise medya ve iletişimden sorumlu danışman olarak mesaisinin büyük kısmını belediyede geçirdiği ve sosyal medya guruplarından belediye çalışanlarına talimatlar verdiği belirtildi.

esenyurt belediye meclisi haziran ayı oturumunda ak parti grup başkanvekili togay çoban, başkan ahmet özer'e belediyeye oğlunu, kız kardeşini, amcaoğlunu, kayınbiraderini işe alıp almadığını sormuştu.

Özer ise kayınbiraderi Metin Günsan'ın belediyede çalıştığını doğrulamıştı. Özer, skandal atamayı, "ama kayınbiraderim olduğu için çalışmıyor. Üniversite genel sekreterliği yaptığı, hastane başmüdürlüğü yaptığı için, o alanda başka birini bulamadığım için çalışıyor. Çalışacak da" sözleriyle savunmuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'İ BİLE DİNLEMEMİŞ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "O atama geri alındı, atama resmileşmedi. Böyle bir atama yapılmamış kabul ediyoruz" demesine rağmen Özer'in bu atamayı geri almadığı ve kayınbiraderini genel koordinatör olarak görevlendirdiği ortaya çıkmıştı.

CHP ve DP arasında Ahmet Özer krizi

CHP'de 'Ahmet Özer' krizi

Esenyurt Belediyesi'ne atama
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