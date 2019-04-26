PKK'lı teröristin firarı denizde bitti

İzmir'in Urla ilçesi Gerence Koyu’ndan terör örgütü PKK/KCK mensubu bir kişi yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçırılacağı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Teröristin kaçırılacağı bölgede geniş çaplı güvenlik tedbiri alan jandarma ekipleri, koya gelen araçları ve kişileri izledi.

YÜZEREK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ekipler, koyda üç ayrı araçla gelerek gözcülük yapan M.A, Y.K, İ.Y. ve V.E’yi oluşturulan kontrol noktalarında gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarındaki aramalarda bulunan 51 bin liraya da el konuldu. Çevredeki bekleyişini sürdüren ekipler, açıkta bekleyen bir tekneden sahile doğru iki kez ışık yakılıp söndürülmesi üzerine şüpheli tekne üzerinde yoğunlaştı.

SAHTE KİMLİK BULUNDU

Operasyon başlatan ekipler, tekneden sahile inerek gizlenen K.Y. ile denize atlayarak kendisini bekleyen tekneye doğru yaklaşık 15 metre yüzen ve üzerinden M.H. adına düzenlenmiş sahte Suriye vatandaşı kimliği çıkan diğer zanlıyı da uyarı ateşi açarak yakaladı. Şüphelilere ait çanta ve eşyalardan da 4 bin ABD doları ile 2 bin 540 lira ele geçirildi. Üzerinden sahte kimlik çıkan şüphelinin ilk sorgusunda Suriyeli olduğunu ve Türkçe bilmediğini söylediği ancak İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusunda ise gerçek kimliğinin V.A. olduğunu itiraf ettiği öğrenildi. V.A’nın, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda ise ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak ve tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme’ suçlarından aranan PKK’nın dağ kadrosundan olduğu anlaşıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.A, zanlıya yardım ve yataklık eden M.A, Y.K, K.Y, V.E. ve göçmen kaçakçılığı şebekesinin üyesi olduğu tespit edilen İ.Y, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.