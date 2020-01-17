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PKK'lı teröristler kaçırdıkları kızı dere yatağında sürükleyip kolunu kırmış

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 137’inci gününde 68’ye yükseldi. 2013 yılında 13 yaşındayken terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırılan Besna Kaplan’ın amcası Vahap Kaplan, “Yeğenimi PKK’lılar zorla dağa kaçırıp yolda kolunu da kırmışlar ve dere yatağında sürüklemişler” dedi.

IHA17.01.2020  14:33 - Güncelleme: 17.01.2020  14:33

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 68’e yükseldi. 2013 yılında 13 yaşındayken terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırılan Besna Kaplan’ın amcası Vahap Kaplan, “Yeğenim 2013 yılında tarlada işçi olarak çalışırken terör örgüt PKK mensupları tarafından zorla dağa kaçırıldı ve bir daha haber alamadık. Yeğenim kaçırıldıktan 2 veya 3 saat sonra derede ayakkabılarını bulduk. Yeğenimin zorla dağa kaçırıldığını öğrendik ve zorla dağa kaçırıldığı için kolunu da kırmışlar ve öyle kaçırmışlar” diye konuştu.

Yeğenine seslenen amca Kaplan, “Yeğenimin bir an önce geri gelmesini canı gönülden çok istiyoruz. Kendisini dört gözle bekliyoruz. Eğer beni duyuyor ve görüyorsa bir an önce geri gelsin” şeklinde konuştu.

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