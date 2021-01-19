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Çöküş hızlandı: PKK'lı teröristlere 7 maddelik 'Teslim ol' bildirisi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde, terör örgütü PKK mensuplarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla güvenlik güçlerince 'Gelin kardeş olalım' başlıklı 7 maddelik bildiri dağıtıldı.

DHA19 Ocak 2021 Salı 11:24 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 11:33
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Güvenlik güçlerince düzenlenen son yılların en kapsamlı operasyonlarıyla bitme aşamasına gelen terör örgütü PKK'lıların teslim olmalarına yönelik faaliyetler de sürdürülüyor. 2020 yılında yürütülen ikna çalışmalarıyla çözülme sürecine giren PKK'dan 243 örgüt mensubu, kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde olumsuz hava şartlarına rağmen teröristlere yönelik operasyonlar da devam ediyor. Güvenlik güçleri, bir yandan operasyonlarını sürdürürken bir yandan da PKK'lıların teslim olmaları için barınma alanlarına, geçiş güzergahlarına, kırsal alanlar gibi birçok bölgeye 7 maddelik bildirileri bıraktı. 'Gelin kardeş olalım' başlıklı, teröristlerin teslim olmaları için hazırlanan 7 maddelik bildiri şöyle:

"Amerika'nın ve Haçlı zihniyetinin maşası olma,

Kaya oyuklarında, mağaralarda, inlerde pis hayvan gibi yaşama. Rabbim kainatı insan için yaratmıştır,

Sizi buraya mahkum edenler lüks villalarda yaşıyor,

Unutma bu coğrafyada oynanan bütün oyunlar kendi insanı üzerinedir,

Bu kaçışın sonu yok devletimizin şefkatine güven,

Etkin pişmanlık yasasından faydalan, hayatını yaşa,

Hayat senin hayatın. Hiçbir şey için geç değildir."

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