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PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan mühimmat ele geçirildi

Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan mühimmat ele geçirildi. Siirt Valiliğinden 'Cumhuriyet Savcısının talimatıyla delil niteliği taşımayan malzemeler olay yerinde imha edilmiş, delil niteliği taşıyan malzemeler ise muhafaza altına alınmıştır' bilgisi paylaşıldı.

IHA29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:20 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:20
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Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Baykan ilçesi eski Siirt yolu Şeytan Köprü mevkinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla, 21 Temmuz 2020 tarihinde şehit jandarma üstçavuş Yakup Akdağ 2020-213 operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon kapsamında 22 Temmuz 2020 günü saat 06.00 itibariyle yapılan tarama-arama faaliyeti sonucu menfez içerisine bırakılmış vaziyette, bölücü terör örgütü mensuplarına ait el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan, 2 adet ağız uçları kesilmiş klima tüpü, 20 metre kablo, 30 metre 0.75 milimetre kablo, 2 adet izole siyah bant, 14 adet kalem pil, 3 adet kuru tip pil, 1 buçuk litrelik pet şişe içerisinde yarım litre tiner ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla delil niteliği taşımayan malzemeler olay yerinde imha edilmiş, delil niteliği taşıyan malzemeler ise muhafaza altına alınmıştır” denildi.

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