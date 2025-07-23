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  • 'PKK'lı teröristlere tahliye' iddiası! Bakan Tunç tartışmalara son noktayı koydu
Güncel

'PKK'lı teröristlere tahliye' iddiası! Bakan Tunç tartışmalara son noktayı koydu

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 200 hükümlü tahliye edildi iddiası hakkında 'Rakam doğru değil. 700 kişinin tahliye edileceği de yalan. Şehit ailelerini incitecek adım atılamaz' dedi.

AA23 Temmuz 2025 Çarşamba 16:38 - Güncelleme:
'PKK'lı teröristlere tahliye' iddiası! Bakan Tunç tartışmalara son noktayı koydu
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bakan Tunç'un açıklamalarının satır başları şöyle:

(Terörsüz Türkiye Süreci) Ülkemiz için hayati öneme sahip bir konu. Terör örgütünün kendini feshetmesi ve silahları yakması çok önemliydi. Silah bırakmayla ilgili süreç takip ediliyor.

İç cephemizi güçlendireceğiz. MİT, MSB, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordineli çalışıyor

Terörsüz Türkiye süreci ülkemiz için çok önemli. 41 yıldan bu yana ülkemizin gelişmesinin en büyük engellerden biri olan terör örgütü ve binlerce şehit vermemize neden olan terör örgütü kendisini fesh etmesi çok önemlidir

Şehit ailelerini incitecek adım atılamaz

"200 HÜKÜMLÜ TAHLİYE EDİLDİ İDDİASI"

Rakam doğru değil. 700 kişinin tahliye edileceği de yalan

ADLİ TIP'IN MURAT ÇALIK KARARI

Şahsın (Murat Çalık) cezaevinde rahatsızlanması nedeniyle tedavi süreçleri oldu. Kendisi Adli Tıp tarafından muayene edildi. Yapılan tetkiklerle ilgili olarak da İzmir Şehir Hastanesi'nde yatışı devam ediyor. Adli Tıp'ın kararı sonrasında yargı makamları gerekli kararları verecekler

MİNGUZZİ CİNAYETİ

Yargımız gerekli soruşturmayı başlattı süreç devam ediyor.

Davanın takipçisiyiz. Evladımızın kaybı hepimizi üzdü

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  • adalet bakanı
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