PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta telsiz ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Bingöl kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınakta, el telsizi ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
- DHA
İl Jandarma Komutanlığı'nca, bugün Bingöl kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerinin yaptığı arazi aramasında, teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada el telsizi, telsiz bataryası, şarj cihazı, 2 telsiz anteni, kazma, 100 poşet ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.
Sığınak kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler de imha edildi.
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