PKK'lı teröristlere yardım iddiasıyla 2 kişiye gözaltı
Siirt'in Baykan ilçesinde, PKK'lı teröristlere yardım ettikleri iddia edilen 2 kişi, gözaltına alındı.
- DHA
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yardım eden kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Baykan'ın Veysel Karani beldesinde G.E. ve M.A.'yı düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.
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