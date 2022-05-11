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Güncel

PKK'nın bomba yüklü maket uçağı düşürüldü

Irak'ın kuzeyinde üs bölgelerine saldırı için yaklaşan patlayıcı yüklü maket uçak TSK tarafından düşürüldü.

TRT Haber11 Mayıs 2022 Çarşamba 11:23 - Güncelleme:
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü operasyonlarda, üs bölgelerine saldırı yapmak üzere yaklaşan patlayıcı yüklü maket uçak düşürüldü.

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki operasyonları devam ediyor.

TRT Haber'in haberine göre, Operasyonlarda, üs bölgelerine saldırı yapmak üzere yaklaşan patlayıcı yüklü bir maket uçak düşürüldü. Ayrıca bölücü terör örgütü mensuplarına ait 4 mağara ve 1 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMELERİ İMHA EDİLDİ

Mağara ve sığınaklarda ele geçirilen 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Kırıkkale piyade tüfeği, 3 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 1 adet zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet doçka uçaksavar makinalı tüfeği, 3 adet RPG-7 roketatar, 1 adet 6'lı bombaatar, 250 adet biksi makinalı tüfek mühimmatı, 200 adet doçka uçaksavar makinalı tüfek mühimmatı, 9 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 20 adet 81 milimetrelik havan mühimmatı, 30 adet el yapımı patlayıcı, 18 adet VS50 mayın, çok miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, 19 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 adet kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 2 adet dürbün, 2 adet Yaesu el telsizi, 1 adet VHF sabit merkez telsizi, örgütsel doküman ile muhtelif sağlık ve yaşam malzemesi imha edildi.

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