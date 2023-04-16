PKK'nın desteğini alan CHP'li Tanrıkulu'ndan küstah tehdit: Dostlarımız için hesap soracağız

Türkiye 14 Mayıs Genel Seçimleri ile milletvekili ve cumhurbaşkanı adayları için sandık başına gidecek. Seçime bir aydan kısa bir süre kaldı. Diğer taraftan 7'li Koalisyon'un kirli pazarlıkları da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Terör örgütü ele başları tarafından CHP Genel Başkanı ve 7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ardı ardına destek mesajları yağıyor. Terör örgütü sempatizan ve yöneticilerinin sık sık 'Dostlar' vurgusu ise karşılık buluyor. Son olarak CHP'nin fonladığı Tele 1 kanalına katılan Sezgin Tanrıkulu da küstah tehditler savurdu. Terör örgütü destekçilerine sahip çıktı.

TANRIKULU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'Nİ TEHDİT ETTİ

Terör örgütüne verdiği destek nedeniyle cezaevinde bulunan ve Kobani davası mütalaasında kendisi hakkında ağırlaştırılmış müebbet istenen Selahattin Demirtaş'la ilgili konuşan Tanrıkulu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni adeta tehdit etti.

DEMİRTAŞ'A VE TERÖR YANDAŞLARINA AF GETİRECEKLERİNİ SÖYLEDİ

"Selahattin Demirtaş hükümlü değildir. Affa da ihtiyacı yoktur. Aldığı ceza da yoktur." dedi ve 14 Mayıs seçimlerini işaret etti.

"14 MAYIS'TA DOSTLARIMIZ İÇİN HESAP SORACAĞIZ"

14 Mayıs Seçimleri sonrasında 'dostları' için hesap soracaklarını dile getiren CHP'li Tanrıkulu, "Kimdir bunun müsebbibi? Erdoğan'dır. Kürtler de ülkenin demokratları da bunu çok iyi biliyor. Tam da bu nedenle hesap soracağız. Kayyum siyasetinden dolayı hesap soracağız. Gezi davası için hesap soracağız." ifadelerini kullandı.

"APO'NUN DOSTLARI ÖZGÜRLÜK İÇİN MÜCADELE EDİYOR"

Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık da bugün Almanya'daki skandal organizasyona video bağlantısıyla katıldı ve "Apo'nun dostlarından" özgürlük için yardım istedi.

Bayık "Önder Apo ve halkımız birleşmiştir ve ayrı düşünülemez. Önder Apo'suz yaşam olmaz bu da Apo'nun gerçekliğidir." dedi. Bayık, elebaşı Öcalan'ın özgürlüğü dışında hiçbir şeyi kabul etmediklerini ifade ederek şunları söyledi: Bizim için özgürlük ve mücadelemizi büyütme zamanıdır. Önderliği fiziki özgürlüğüne kavuşturmalıyız. Apo'nun özgürlüğü dışında hiçbir şey kabul etmiyoruz. Apo'nun dostları Önder Apo'nun özgürlüğüne kavuşması için mücadele yürütüyor. Bu direniş sonuç alıncaya kadar da devam edecektir.

TERÖRİSTBAŞI HIZINI ALAMADI!

Elabaşı Öcalan'nın özgürlüğü için bir çağrıda bulunan Bayık, "Buradan aydınlara yazarlara çağrımdır önder Apo'nun özgürlüğü için bir an önce sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekiyor. Bu süreçte mücadeleyi yükseltme zamanıdır. Uluslararası kurumlar, Avrupa Adalet Konseyi, uluslararası hukukçular sorumluluklarını yerine getirmeli" ifadelerini kullandı.