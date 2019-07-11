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PKK’nın elebaşları Kandil’de titriyor 

Terör örgütü PKK’ya yönelik yurt içi ve dışında yürütülen başarılı operasyonlar örgütte çözülmeyi hızlandırdı. Üst düzey isimlerin sınır ötesi operasyonla etkisiz hale getirilmesi tepe kadroyu da panikletti.

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MİT ve TSK’nın koordineli çalışmaları sonucu terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey isimlerine karşı sınır ötesinde başarılı operasyonlar icra edildi. Söz konusu harekatlarda PKK/KCK’nın yürütme konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed, Cemil Bayık’ın en yakın adamlarından Rıza Altun ile PKK’nın sözde Dış İlişkiler Sorumlusu ‘Navdar’ kod adlı Mikail Özdemir, PKK’nın sözde sözcüsü ‘Serhat Varto’ kod isimli Emrullah Dursun ve sözde Kandil Bölgesi Sorumlusu ‘Sinan Sor’ kod adlı Ali Aktaş’ın etkisiz hale getirilmesi Kandil’de korku ve paniğe neden oldu. Sözde üst düzey isimler Kandil’e hapsoldu. 

PKK DA KABUL ETTİ 

PKK’nın yayın organlarına da yansıyan 29 Haziran 2019 tarihli KCK açıklamasında, Türk güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucunda ‘yüzlerce PKK’lı teröristin öldürüldüğü’ kabul edilirken “MİT’in de PKK’nın üst düzey yöneticilerinin yerlerini tespit ederek hava saldırılarıyla vurdurduğu, böyle onlarca olayın yaşandığı” ifadelerine yer verildi. 

KDP VE KYB’YE TEHDİT 

Operasyonlar karşısında çaresiz kalan PKK ‘yüzlerce teröristin etkisiz hale getirilmesine sessiz kaldığı’ gerekçesiyle KDP ve KYB’yi tehdit etmekten de geri durmadı. Uzmanlar bu durumu “Zayıflayan PKK, etki alanının KDP ve KYB’ye geçmesinden korkuyor” şeklinde yorumladı. 

TARİH OYUNU TUTMADI 

Diğer taraftan PKK/KCK’nın sözde Başkanlık ve Yürütme Konsey Üyesi Diyar Garip Muhammed’in etkisiz hale getirildiğini de kabul eden PKK/KCK yaptığı açıklamada “Türk devletinin 5 Temmuz günü Kandil’e düzenlediği hava saldırısında” diyerek gerçek operasyon tarihini de gizlemeye çalıştı. Oysaki MİT ve TSK tarafından Kandil’in Kortek Virajları bölgesinde düzenlenen operasyon 27 Haziran 2019’da gerçekleşmişti. 

EMİR KOMUTA KOPTU 

PKK/KCK’nın Sincar sorumlusu ve PKK yürütme konsey üyesi Mam Zeki Şengali kod İsmail Özden’den sonra 7 kişilik başkanlık konsey üyesi Diyar Garip Muhammed’in de etkisiz hale getirilmesi örgütün emir komuta sisteminde zafiyet çıkardı. Kırsalda faaliyet yürüten alt düzey örgüt mensuplarının telsiz görüşmelerine yansıyan serzenişlerde “Başkanlık ve yürütme konsey üyelerinin operasyon korkusu yüzünden toplanamadıkları, bu yüzden sahadaki acil ihtiyaçların karşılanamadığı, sıkıntı yaşayan yeni katılımların çoğunun kaçtığı” ifadeleri yer aldı. 

Irak’ın kuzeyine nokta atışı

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK ve uzantılarına yurt dışında da ağır darbe vurmaya devam ediyor.  Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 15 terörist öldürüldü.

Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatıyla 15 terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Türk jetleri nokta atışı yaptığı terör yuvalarını darmadağın etti. Hava harekatıyla bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 15 terörist daha etkisiz hale getirildi. 

İKİSİ LİCE’DE TEMİZLENDİ 

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında iki terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca önceki akşam saatlerinde operasyon düzenlendiği bildirildi. İki teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi. 

Fırat’ın doğusu için askeri sevkiyat 

Zeytin Dalı Harekatı’nın yönetildiği Hatay ve Kilis’ten yola çıkan yaklaşık 40 zırhlı araç, YPG/PKK terör örgütünün kontrolündeki Fırat’ın doğusuna yapılması planlanan harekat için Suriye sınırındaki Akçakale’ye sevk edildi. Şanlıurfa’daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndan çıkış yapan mühimmat, obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, dün gece saat 01.00 sıralarında 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığı’na girdi. Konvoyda komando ve tanklarla birlikte obüs ve mühimmat olduğu gözlendi. 

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