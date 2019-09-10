Çocukları terör örgütü PKK ve PYD’nin elinde olan annelerin yalnız olmadığını belirten Aydın, “Hainler tarafından kaçırılarak eli kanlı terör örgütüne teslim edilen gençlerimizin analarının feryatlarına kayıtsız kalmamak adına ‘Ana Yüreğine Ses Ver’ diyerek Hacire analarımızın duygularına tercüman olmak ve onların sesini daha da gür bir şekilde duyurabilmek adına bugün başta doğu ve güney doğudan il başkanlarımız olmak üzere, ASKON yönetiminde bulunan iş insanları ve Türkiye’nin dört bir yanından katılım sağlayan il başkanlarımız ile bu basın açıklamasını gerçekleştirmekteyiz” dedi.

ANA YÜREĞİ HATA YAPMAZ

Türkiye tarihinde birlik ve dayanışma içinde bulunulan dönemlerde sayısız zaferlerin yaşandığını hatırlatan Aydın, toplumsal birlik mesajı vererek şunları kaydetti: “Ana yüreği asla hata yapmaz. Biz de analarımızın yüreğinden çıkan bu sese kulak verip bugün sizlerin karşısına çıktık. Bu yüreklere asla kayıtsız kalamazdık. ‘Anadolu’nun Aslanları’ olarak analarımızın feryadına nasıl destek olabiliriz diye istişarelerde bulunduk. Bugün bu konuda bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Yeni bir eğitim ve öğretim döneminin başındayız.”

SİZLER KİMSESİZ DEĞİLSİNİZ

Aydın, “Özellikle terör örgütünün eline düşmüş gençlerimize sesleniyoruz. Sahipsiz ve kimsesiz değilsiniz. Başta devletimiz olmak üzere biz iş insanları olarak yanınızdayız. Kandırılmış olabilirsiniz. Pişmanlık içinde olabilirsiniz. Bugün okul sıranızda olabilirdiniz. Yol yakınken pişmanlık yasasından bir an önce faydalanın ve aramıza katılın. Okullarınıza dönün. Eğer herhangi bir terör olayına karışmamış iseniz, okuduğunuz sürece ASKON olarak eğitiminizi tamamlayabilmeniz için sizlere burs temin edeceğiz” diye konuştu.