Terör örgütü PKK'nın bu ayın sonuna kadar sözde kongresini toplayarak fesih kararını açıklaması bekleniyor. Bundan sonra da silahların bırakılması süreci başlayacak.

Sabah'ın haberine göre; Silah bırakma süreci için Irak ve Suriye'de istihbarat birimlerinin belirlediği noktalara teröristler silahlarını teslim edecek. Bu süreçte Irak, Suriye ve Türk güvenlik birimleri kayıtları tutacak.

Devletin elinde terör örgütünün silahlarına ilişkin geniş bilgi bulunduğu için tüm silahların teslim edilip edilmediğini kontrol etmek mümkün olacak. Böylece devletten silah da kaçırılamayacak.

ÖNCE SİLAH BIRAKMA SONRA ADIMLAR

DEM Parti geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı ile görüşüp hasta mahkumlar ve terörist başı Öcalan'ın durumu ile ilgili taleplerde bulundu.

DEM Parti'nin talepleri arasında Öcalan'a bir sekreterya verilmesi, İmralı'da kalanların sayısının arttırılması (100 kişi gibi), gazeteciler ile görüşmesine izin verilmesi gibi konular bulunuyor. Bu istekler ancak silahlar bırakıldıktan sonra gündeme gelebilecek. Devlet daha önce bu tür konularda adım atılmaması konusunda kararlı.

DEM Parti, örgüt üyesi olmaya ilişkin maddelerde de bazı değişiklikler yapılmasını istiyor.

İMRALI'YA GAZETECİ GİTMESİ

İmralı'ya gazeteci gönderilmesine ise "geçmişte olduğu gibi süreci zehirleyebilirler" gerekçesi ile sıcak bakılmıyor.

Önceki çözüm sürecinde, Öcalan ile görüşen bazı gazeteciler ve akademisyenlerin görüşmelerde 'Neden silah bırakılıyor' şeklinde kafa karıştırıcı değerlendirmeler yaptığı, bu nedenle yeni süreçte Öcalan'ın kafasını karıştıracak isimlere izin verilmeyeceği belirtiliyor.

1 EKİM'DE ADIMLAR

Yaz aylarının gözlem süreci olarak geçirilmesi, silahların tam olarak tesliminden sonra Meclis'in 1 Ekim'de açılması ile birlikte bazı demokratikleşme adımlarının atılması üzerinde duruluyor.