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PKK’nın finans kaynağına darbe

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem’in bizzat yönettiği operasyonda 955 kilo 150 gram esrar ile birlikte 6 milyon 718 bin 750 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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Ele geçirilen kenevir bitkisi ile yaklaşık 134 ton esrar üretilebileceği belirtilirken, son yıllarda ülke genelinde terörün finans kaynağına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan en büyük uyuşturucu miktarının ele geçirildiği bildirildi. 

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, operasyonu Lice ve Hazro kırsalında askerleriyle birlikte yerinde yönetti. Tuğgeneral Erdem’in sahada bizzat operasyonu yönetmesi jandarma ekiplerine büyük moral oldu. Komutanlarını kırsalda operasyonda gören askerler, bölgeyi didik didik arayarak her taşın altına baktı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, operasyonda yaklaşık 1 ton esrar ile 134 ton esrar yapılabilecek miktarda kenevir bitkisi ele geçirildiği belirtildi. 

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