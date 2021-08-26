26 Ağustos 2021 Perşembe 08:26 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 08:26

PKK'lı teröristlerin, 261 örgüt üyesinin cesedini gizlice Bitlis'te bulunan Garzan Mezarlığı'na gömdüğü ortaya çıktı. Ölen teröristlerin kimlikleri tek tek belirleniyor. Kemikleri İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na getirilen 261 kişinin numuneleri alındıktan sonra 'Mezarlıklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Mezarlıklar müdürlüğü ise kemikleri Kilyos'ta bulunan kimsesizler mezarlığına nakletti. Kimliği tespit edilen kişilerin kemiklerini alması için ailelerine haber verildi. PKK ile iltisaklı Din Alimleri Derneği(DİAY-DER) üyeleri ise mezarlığa giderek örgüt propagandası yapmaya çalıştı. Operasyonda 9 kişi yakalandı ve tutuklandı.

TERÖRİSTLER GÖMDÜ

PKK'lı teröristlerin Türkiye'deki faaliyetlerini engellemek amacıyla güvenlik kuvvetleri tarafından yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 2017 yılında Bitlis'te bulunan Garzan Mezarlığı'ndan PKK'lı teröristler tarafından gömülen cesetler belirlendi. Yapılan tespit üzerine 261 kişiye ait kemiklerin kimliklerinin tespit edilmesi amacıyla güvenlik güçleri tarafından toplanan cesetler İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na getirildi. Adli Tıp Kurumu aldığı numunelerin ardından getirilen cesetleri mezarlıklar müdürlüğüne teslim etti. Mezarlıklar müdürlüğü ise kemikleri Kilyos'ta bulunan kimsesizler mezarlığına defnetti. Bir süre sonra Adli Tıp Kurumu cesetlerin kimliğini tespit edince ailelerine bilgi verildi ve kemikleri alabilecekleri iletildi.

PKK PROPAGANDASI

Aileler kemiklerin kimsesizler mezarlığında olduğunu öğrenince DİAY-DER üyeleri mezarlığa giderek devletin kemikleri kaldırım altına gömdüğünü iddia ederek propaganda yapmaya çalıştı. Sosyal medyadan yapılan propaganda üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DİAY-DER ve İstanbul'da Demokratik İslam Kongresi (DİK) hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında DİAY-DER'in Esenyurt bölgesinde faaliyet gösterdiği ve kendi atadıkları imamlarla PKK propagandası yaptıkları belirlendi.

Yürütülen soruşturma kapsamında cuma namazı sırasında imamın hutbesinde 'Bir ülkede Cumhurbaşkanı ayrımcılık yapıyorsa başkaldırı gerekir' dediği öğrenildi.

DERNEK TOPLANTISINA KANDİL'DEN KATILIM

Dernek yöneticilerine yönelik gerçekleşen operasyon sırasında gözaltına alınan dernek üyesinin üzerinden çıkan bir notta Diyarbakır'da derneğin yapacağı toplantıya Kandil'den örgüt yöneticilerinin katılım sağlayacağı kişilerin yazılı olduğu ele geçirildi. İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan örgütün din istismarcısı 9 şüpheli çıkarıldıkları hâkimlik tarafından tutuklandı.

İBB'DEN YARDIM

Soruşturmanın devamında DİAY-DER'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bulunan 'Azınlıklar Komitesi' kontenjanından çalışması için adam soktukları Gassal olarak işe giren kişilerin derneğe bin lira aylık himmet adı altında para yatırdığı tespit edildi. Ayrıca derneğe ait çıkan dergi için yine İBB'den para yardımı talep edildiği, dergide 'Kürdistan' şeklinde ifadelerin yer aldığı, talep üzerine İBB'nin derneğe matbaaya ödenmesi için 32 bin lira verdiği öğrenildi. Olayla ilgili savcılığın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.