PKK’nın habercileri Elbistan’da yakalandı
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK ile E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’nda tutuklu ve hükümlü teröristler arasında iletişim sağladıkları, ayrıca örgüt adına para topladıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla düzenlenen operasyonda toplam PKK/KCK’lı 8 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 8 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yakalanan PKK/KCK’lıların adreslerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallerin incelemesi sonucunda A.K., E.K. ve B.K. tekrar gözaltına alındı. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yeniden ifadeleri alınan 3 PKK/KCK’lı, Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
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