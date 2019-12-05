PKK’nın habercileri Elbistan’da yakalandı Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK ile E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’nda tutuklu ve hükümlü teröristler arasında iletişim sağladıkları, ayrıca örgüt adına para topladıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.