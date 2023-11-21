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  • PKK'nın hayattan kopardığı Ayşenur öğretmen anıldı
Güncel

PKK'nın hayattan kopardığı Ayşenur öğretmen anıldı

YPG/PKK'lı teröristlerin Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik roketli ve havanlı saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan, vefatının 1. yılında mezarı başında anıldı.

AA21 Kasım 2023 Salı 15:39 - Güncelleme:
PKK'nın hayattan kopardığı Ayşenur öğretmen anıldı
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Ayşenur öğretmenin Nizip ilçesindeki mezarını ziyaret eden Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Karkamış Kaymakamı Furkan Çakır ve diğer yetkililer dua okudu, mezara karanfil bıraktı.

Buradaki ziyaretin ardından şehit ailesinin evine geçen Uğurlu ve Çakır, anne Hayriye ve Baba Mustafa Alkan'a başsağlığı diledi.

Duaların edildiği ziyarette duygusal anlar yaşandı.

Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Ayşenur öğretmeni unutmayacaklarını söyledi.

Ayşenur öğretmenin emanetinin kendi emanetleri olduğunu aktaran Uğurlu, "Biz onlar için varız, ne istekleri ve emirleri varsa yapmaya hazırız. Devletimiz tüm imkanlarıyla şehit yakınlarımızın yanındadır. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Karkamış Kaymakamı Furkan Çakır da, hüzünlü olduklarını dile getirerek, "Vatanımız, milletimiz var olsun, milletimizin başı sağ olsun." şeklinde konuştu.

  • Ayşenur Alkan
  • terör saldırısı

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