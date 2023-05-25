PKK'nın HDK planı deşifre oldu

Marjinal sol ve diğer örgütlenmeleri PKK'ya kanalize etmek amacıyla kurulan Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) Marmara Bölgesi ve Trakya yapılanması deşifre edildi. PKK'nın dağ kadrosunda faaliyet gösterirken HDK'nın Trakya yapılanmasını kuran terörist itirafçı oldu. İtirafçı terörist, PKK'nın 4 parçadan oluşan sözde Kürdistan stratejisini hayata geçirmek için HDK'yı kurduğunu anlattı.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulan Halkların Demokrasi Kongresi (HDK) yapılan operasyon sonucu büyük bir darbe aldı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü PKK soruşturmalarında itirafçı olan bir terörist HDK hakkında itirafta bulundu. Uzun yıllar PKK'nın dağ kadrosunda bulunan ve 2022 tarihinin Mart ayı başında itirafçı olan terörist dağ kadrosundan HDK'nın Marmara Bölgesi yapılanmasını oluşturmakla görevlendirildiğini anlattı. Terörist; "HDK Öcalan tarafından ortaya çıkarıldı. Dışarıdan bakıldığında PKK ile bir bağı olduğu belli olmayan, bünyesinde her türlü görüşe mensup bireyleri barındıran bir yapıdır. Durum bu kadar basit değil ama. Asıl amaç PKK'nın zayıf olduğu bölgelerde HDK üzerinden çalışma yapıp sol tabanlı görüşe mensup grup ve kişileri örgüte yönlendirmektir" dedi.

TALİMATLAR LAVRİON'DAN

HDK'nın önderlik projesi olduğunu belirten terörist, "Dört parçalı Kürdistan'ın çatı meclisi olarak kurulan HDK, kendi altyapısında DTK'yı, HDP'yi, Demokratik İslam Kongresi'ni, LGBT'yi, Yeşiller Sol ve Yeşiller Gelecek Partisi'ni, TJA'yı, kadın ve gençlik çalışmalarını barındırıyor. HDK'ya talimatlar Kandil ve Yunanistan'daki Lavrion kampından sorumlu düzeydeki PKK'lı teröristlerden, değer ailelerinden oluşan kuryeler tarafından gönderilir. 2019'da resmi olmayan yollardan Gara'da bulunurken Alman asıllı Dirok kod adlı terörist Lavrion kampına gönderilmişti. Dirok, kampta HDK çalışmaları yürütüp yapı ile ilgili eğitimler vermişti" diye konuştu.

TERÖR KAMPLARINDA HDK EĞİTİMİ

HDK'nın sözde üst yönetiminde bulunanların özel bir eğitimden geçmek zorunda olduğunu anlatan terörist, bu eğitimleri almak için sözde yöneticilerin yasadışı yollarla Kuzey Irak'taki Mahmur ve Kandil ile Yunanistan'daki Lavrion kamplarına gittiklerini de anlattı. Terörist, "İstanbul'daki HDK eş başkanı Diyarbakır'a gidip Kandil'den gelen talimatları İstanbul HDK binasına getirmişti. En son gelen talimat Cemil Bayık'ın el yazısı ile yazılmıştı. 'Roboski ve Rojova konusunda kitleyi soğutuyorsunuz' eleştirisinde bulunmuştu. Talimat okunup tabana aktarıldıktan sonra yakılır" diyerek talimatların aktarılış sürecini anlattı.

HDK TOPLANTILARI HDP BİNALARINDA

HDK'nın Türkiye'de 20 sözde bölge meclisi olduğunu belirten terörist, sözde Trakya meclisinin Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinden oluştuğunu söyledi. Tekirdağ'daki toplantıların HDP Tekirdağ İl Başkanlığında yapıldığını anlatan terörist, HDP parti binasının kullanılmasındaki amacın polis baskınlarında yürütülen faaliyetlerin parti çalışması olarak gösterilmek istendiği olduğunu da belirtti. HDK yöneticilerinin PKK'nın dağ kadrosuna eleman temin ettiğini de anlatan terörist, "HDK İstanbul eş başkanı bir dönem 4 kişiyi dağ kadrosuna gönderdi" dedi.

LGBT DE HDK BÜNYESİNDE

PKK'nın sözde üst yönetiminin HDK yöneticilerine, eylem ve etkinliklerde kendilerini PKK'lı ya da HDK'lı değil de "aktivist, çevreci, feminist" gibi kavramlarla nitelendirmeleri talimatı verildiğini anlatan terörist, "HDK'nın en önemli hedefi kadın ve gençlik örgütlenmeleridir" dedi.

Abdullah Öcalan ve örgüt, özellikle Gezi Parkı eylemlerinde, sol örgütlerin gücü ile marjinal kesimlerin kitle gücünü görünce HDK'nın bu kesimleri de içine alarak daha güçlü bir çatı yapısı oluşturmasını istedi".

AMAÇ DEMOKTARİK ÖZERKLİK

HDK'nın bir amacının da sözde demokratik özerklik olduğunu anlatan terörist şunları söyledi: "Demokratik özerklik özellikle Öcalan'ın yakalanışından sonra örgüt içinde kabul gören ve dört parçalı Kürdiastan'ı oluşturmayı hedefleyen bir yönetim biçimi. Abdullah Öcalan ve örgüt, özellikle Gezi Parkı eylemlerinde, sol örgütlerin gücü ile marjinal kesimlerin kitle gücünü görünce HDK'nın bu kesimleri de içine alarak daha güçlü bir çatı yapısı oluşturmasını istedi".