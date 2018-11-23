PKK’nın iğrenç yüzü ortaya çıktı: Önce tecavüz, sonra infaz
Emniyet Genel Müdürlüğü, terör örgütü PKK'nın iğrenç yüzünü gözler önüne serdi. EGM tarafından paylaşılan itirafçı bir teröristin, 'Kandil'de kaldığım sürede tecavüze uğrayan ve hamile kalan iki kadın gözlerimin önünde kurşuna dizildi' ifadeleri yer alıyor.
- İHA
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bölücü terör örgütü PKK’nın kadın istismarına dikkat çekmek için itirafçı bir teröristin ifadesini paylaştı.
EGM’nin sosyal medya hesaplarında “Kadın iffetine uzanan çirkin el: PKK” temasıyla yer alan mesajda, itirafçı bir örgüt terörist olan H.K.’nin (25) ifadesi paylaşıldı. H.K.’nin ifadesinde şunlar yer aldı:
"Gözümün önünde kurşuna dizdiler"
“Bir köylümüz vasıtasıyla örgüte katıldım. Kandil’de kaldığım sürede tecavüze uğrayan ve hamile kalan iki kadın gözümün önünde kurşuna dizildi. Halen Diyarbakır’da tutuklu K.C.’nin tecavüz ettiği Asmin Evin kod adlı Selma D., durum ortaya çıkınca infaz edilme korkusuyla kendi silahıyla intihar etti. PKK, kadını çatışmada ölmüş gibi açıkladı.”
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