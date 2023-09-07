PKK terör örgütünün mali yapılanmasına yönelik Ankara merkezli soruşturmada örgütün Diyarbakır'da para kasası olan güzellik salonu sahibi Gülşen Duran deşifre oldu. Tutuklu yargılanan ve iş kadını kimliğiyle tanınan Gülşen Duran'ın ikiyüzlülüğü soruşturma kapsamındaki MASAK raporundan ortaya çıktı. Bir dönem Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkan yardımcılığı, bir dönem ise Diyarbakır Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanlığı yapan Duran'ın, KCK Türkiye Maliyesi Genel Sorumlusu Murat Yılmaz'ın sevgilisi olduğu öğrenildi.

Terör örgütü PKK'nın kökünü kurutmaya yönelik mücadele her alanda olduğu gibi Mali alanda da sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK Mali alanına yönelik yürütülen soruşturmada Irak'ta örgüt akademisinde eğitim alan, Duran Kalkan ve Murat Karayılan'ın talimatıyla Türkiye'ye gönderilen Murat Yılmaz'ın sözde KCK Türkiye Maliyesi Genel Sorumluluğunu yaptığı ortaya çıkmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Ahmet Altun tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklanan örgüt üyelerinden Gülşen Duran'ın ise Murat Yılmaz'ın sevgilisi olduğu ve örgütün para kasalığını yaptığı ortaya çıktı. Diyarbakır'da güzellik salonu sahibi olan ve iş kadını kimliğiyle tanınan Gülşen Duran hakkında bilgilere ulaşıldı.

HEM ÖRGÜTE DESTEK, HEM EVLAT NÖBETİNDE AİLELERE

Sabah'ın haberine göre, Tutuklu yargılanan Gülşen Duran hakkında hazırlanan MASAK raporunda kadının örgütle ilişikli şirketler ve değer aileleriyle yaptığı para trafiği deşifre oldu. Bir dönem Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcılığı ve Diyarbakır Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanlığı yapan Gülşen Duran'ın örgüt bağını gizlemek adına 2020 yılında HDP önünde evlat nöbeti tutan alilere temizlik malzemesi desteği verdiği ortaya çıktı.

45 yaşındaki Gülşen Duran'ın güzellik salonlarının yanı sıra pazarlama şirketlerinde çalıştığı ve 13 bankada hesabı bulunduğu belirlendi. 2000 yılı ile 2020 yılları arasında 10 farklı şirkette çalışma ve ortaklık kaydı bulunan kadının MASAK raporunda 2005 yılı ile 2020 yılları arasında hesap hareketlerinde hesabına 8 milyon 755 bin 739 lira giriş, 6 milyon 196 bin 847 lira çıkış olmak üzere 15 milyon tespit edildi.

MASAK RAPORUNDA DEŞİFRE OLDU

Gülşen Duran'ın sahipleri ve ortakları arasında PKK terör örgütü üyelerinin bulunduğu şirketlere ise 1 milyon 100 bin lira para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. MASAK raporu değerlendirmesinde Duran'ın 6'sı değer ailesi, 17'si ise terör örgütü üyeliğinden işlem gören kişilerle 86 bin 200 lira para transfer işlemi gerçekleştirdiği belirlendi.

PKK ile iltisaklı kişilerden 27 bin 335 lira hesabına para gelen Duran'ın iltisaklı kişilere de 17 bin 760 lira hesabından para çıkışı olduğu belirlendi. Bunun yanında yöneticisi ya da ortağı terör örgütü üyeliğinden işlem gören firmalardan hesabına 1 milyon 980 bin lira para girişi olan Duran'ın bu tür firmalara da 444 bin 754 lira para transferi yaptığı belirlendi. Duran'ın hesaplarında yapılan incelemede 3 milyon 500 bin liralıkta şüpheli işlem tespit edildi.

ÖRGÜTÜN PARA KASASI

Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme suçundan 22,5 yıl hapis cezasıyla yargılanan Gülşen Duran hakkında hazırlanan iddianamede ise çarpıcı bilgiler yer aldı.

Duran hakkında ifade veren Gizli tanık Ulaş, Duran'ın KCK Türkiye Maliyesi sorumlusu Murat Yılmaz ile gönül ilişkisi olduğunu, Murat Yılmaz'ın şehir dışına örgütsel çalışmalar kapsamında gidiş gelişlerde yanında onu götürdüğünü, ayrıca Yılmaz'ın örgütsel çalışmalardan kaynaklı olarak elde ettiği paraları Duran'ın sahibi olduğu firma üzerinden zimmetine geçirdiği ve yüksek miktarda haksız kazanç elde ettiğini söyledi.

Tanıklardan Ümit Güneş ise Murat Yılmaz'ın PKK Mali Alan yapılanması içerisinde kasa olarak en çok güvendiği kişinin Gülşen Duran olduğunu anlattı.

Güneş, Duran'ın elde etmiş olduğu mal varlıklarının PKK Mali Alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarını vergilendirme adı altında topladığı paralar olduğunu belirterek "bu paralar bir müddet Gülşen Duran da bekletilir. Gülşen Duran'ın kendisine muhafaza etmesi için getirilen paraları hangi yöntemlerle sakladığını net olarak bilmiyorum ancak gizliliğe aşırı riayet eder.

Gülşen Duran, PKK'nın adını kullanarak Irak ülkesinde yapmış olduğu seyahatlerde yine örgütün paraları ile ticaret yapmaktadır. Kadınlığını da kullanarak birçok iş anlaşması yaptı. Duran 2014 ile 2015 yılları arasında devlet bürokrasisi içerisinde görüşmüş olduğu birçok kamu personeli vardı. Bu kamu görevlileriyle rüşvet ya da kadınlığını kullanarak çıkar amaçlı birçok ilişkiye girdiğini yine diğer kadroların anlatımlarından dolayı bilmekteyim.

Bu sayede Diyarbakır merkezli olarak yapılan KCK Operasyonları sürecinde Murat Yılmaz'ın o süreçte hiç gözaltına alınmadığını biliyorum. Murat Yılmaz'ın gözaltına alınmaması süreci Gülşen Duran'ın bürokrasi içerisindeki ilişkilerinden kaynaklı olduğu tüm kadrolar arasında bilinen ve konuşulan bir konudur" dedi.